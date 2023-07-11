快訊

清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

下班帶傘！雨區擴大雨彈升級 17縣市豪大雨特報

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
全台17縣市豪大雨特報，恐下到晚上。本報資料照片
全台17縣市豪大雨特報，恐下到晚上。本報資料照片

下班要帶傘，氣象局下午15:20針對全台17縣市發布豪大雨特報，其中台南為豪雨，其他縣市為大雨特報，恐下到晚上。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南市有局部大雨或豪雨，大台北、台中、南投、嘉義以南地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報範圍為台南市。大雨特報圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

此外，氣象局針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至16時56分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象局針對17縣市發豪大雨特報。取自氣象局網站
氣象局針對17縣市發豪大雨特報。取自氣象局網站

氣象局 嘉義

延伸閱讀

雷陣雨又來了！ 雨怎麼下賈新興這麼說

下雨降溫要注意！醫提醒「這幾族群」常備藥品得放床邊

極端高溫機率緩降！明起中南部、大台北迎雨勢 降雨3階段變化

可以降溫了！11縣市大雨特報 恐下到晚上

相關新聞

中南部月票使用不如預期？王國材：有配套加強公運量能

TPASS公共運輸通勤月票上路第11天，累計至10日已約有49.1萬人次加值購買，外界認為中南部使用率遠不如預期，交通部...

大雷雨來了！雙北到高雄9縣市大雷雨 氣象局籲注意雷擊、淹水

氣象局針對雙北、台中及台南市、高雄市9縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分及15時30分。呼籲民眾慎防劇烈降雨...

午後雷陣雨來了！雙北等12縣市大雨特報 恐下到晚上

午後雷陣雨來了。氣象局中午12:50發布大雨特報，範圍包括雙北等12縣市，恐下到晚上。

TPASS月票牽動人口大搬風 新北大贏家、基隆欲振乏力

據內政部人口遷移資料，北北桃基生活圈的四個縣市今年1~5月人口皆為淨遷入（遷入人口多於遷出人口），其中台北市遷往新北市人...

好市多致癌乾酪邊境攔截456公斤 貿易公司進口美國櫻桃違規逾萬公斤

食藥署今公布最新一周邊境食品、食器違規名單，美國出口「鮮紅櫻桃」遭檢出國內不准用農藥；義大利出口的「黑松露」則檢出重金屬...

喝醉太累？房務誤開房門「嚇到兩幼女」 母怒批清境民宿驚悚經歷

住民宿要慎選，不只要防針孔，還要防擅闖的房務人員！日前有一位媽媽發文抱怨，敘述住清境農場附近一間山莊的驚悚經歷，引發網友熱議，有不少網友也表示自己曾遇過類似狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦