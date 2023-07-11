下班帶傘！雨區擴大雨彈升級 17縣市豪大雨特報
下班要帶傘，氣象局下午15:20針對全台17縣市發布豪大雨特報，其中台南為豪雨，其他縣市為大雨特報，恐下到晚上。
氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南市有局部大雨或豪雨，大台北、台中、南投、嘉義以南地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
豪雨特報範圍為台南市。大雨特報圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
此外，氣象局針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至16時56分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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