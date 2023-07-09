文姿云挑戰新身份！擔任天然糧WELLNESS品牌大使 攜手改變「浪浪」命運

在2020東京奧運一戰成名，有著「小清新」封號的空手道好手文姿云，今年2月透過個人社群平台表示，決定卸下國家隊戰袍，並擁抱新人生計畫。而這幾個月來，文姿云也的確嘗試了不同發展路線，近期更有好消息傳來，就是成為了天然糧WELLNESS首位台灣品牌大使， 也讓粉絲看到她心繫「浪浪」的一面。

外型亮麗，也是時尚寵兒的文姿云在私底下更是一名「撿屎官」，早在多年前就收編了原本是流浪狗的愛犬「砂糖」。回想當時的決定，文姿云在臉書上曾表示，「這樣甜蜜的負擔，經過這麼長時間我還是覺得那天的決定好值得，愛他就要對他負責」。所以當知道長期都關注毛孩公益活動的WELLNESS寵物健康邀請她擔任品牌大使時，文姿云立刻就答應。不僅如此，在台北寵物用品展期間，文姿云還特別現身品牌攤位，一同見證與金汪汪流浪動物家園合作的送養計畫，並表示「希望有WELLNESS寵物健康的幫忙，不只是砂糖，未來能有更多的狗狗都能找到新家」。只要民眾認養幼犬，就會贈送飼主一包幼犬專用的天然糧，以降低領養人的負擔。

擔任WELLNESS寵物健康品牌大使的文姿云（左）與金汪汪流浪動物家園創辦人黃美雪愛媽。圖／逸寶國際股份有限公司

而來自美國天然糧領導品牌WELLNESS寵物健康創立至今，皆以實際行動支持公益，並持續提倡毛孩也該吃得健康。文姿云也分享愛犬砂糖雖然目前已是狗界長輩了，但自從食用WELLNESS寵物健康的產品後，明顯的感受到砂糖的毛髮光澤度遠比其他同齡甚至年輕的狗狗來得好。因為WELLNESS製作天然糧標準，是以人類可食用的優良肉品當作主要原料，更因應毛孩生理狀態，添加高活性益生菌、OMEGA 3和高含量硫酸軟骨素及葡萄糖胺，除了提升毛髮光澤之外，還能增進毛孩消化道機能和保護關節與心肌健康。

逸寶國際股份有限公司董事長林倬立（左）、WELLNESS寵物健康大使文姿云（中）及金汪汪流浪動物家園創辦人黃美雪愛媽（右）。圖／逸寶國際股份有限公司