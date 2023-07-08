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炎夏吹冷氣 北市環保局曝節能4步驟省荷包

中央社／ 台北8日電

天氣炎熱開冷氣又怕荷包縮水，北市環保局表示，民眾謹記4步驟：買能源效率一級或有節能標章冷氣、搭配風扇、2週洗一次濾網、緊密門窗隔絕外氣，就能舒適、節能、愛地球一次到位。

環保局新聞稿表示，最近天氣越來越熱，冷氣空調使用時間與頻率大幅上升，不過只要落實節能4撇步，就能省荷包兼顧舒適生活，還能為環境永續及2050淨零排放目標盡份心力。

首先，民眾可挑選符合能源效率分級第1級或具有節能標章的電器，既減少用電也降低電費負擔；冷氣機溫度設定在26至28度，並搭配電風扇或循環扇加速冷氣均勻分布；冷氣應約每2週清洗空氣過濾網，避免濾網堵塞增加運轉負荷導致電力浪費。

而空調區域要注意外氣隔離且緊閉門窗，可減少空調負荷以達節電效果。經常進出的空間，室內外溫差不宜超過5度以上，以免影響身體健康。

環保局並表示，今年首創「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅及社區建置綠色創能、儲能設備發展用電自發，減少市電依賴及電費支出，補助住宅最高新台幣100萬元、社區最高600萬元，設置創能、儲能相關設施，申請期限至8月31日止。

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