又鬧血荒！全台血庫剩3.4天 每天耗7千袋「新竹血南北送」

近期暑假出遊人潮多，加上氣候、疫情影響，全台血庫再度拉緊報！根據台灣血液基金會統計，全台4種血型安全庫存量皆為「急缺」，尤以台北、台中及高雄血庫都缺血，目前全台A型血僅剩3.1天、B型血剩4天、O型僅剩3.2天、AB型剩3.5天，捐血中心呼籲健康民眾挽袖捐熱血。

台北、台中及高雄三中心的單日安全庫存量，目前都是「急缺」。台北中心目前A型血僅3.6天，B型血5.3天，O型血3天，AB型血3.1天，合計僅剩3.7天。台中中心A型血2.2天，B型血2.8天，O型血2.1天，AB型血5.1天，合計2.5天。高雄中心A型血2.3天，B型血2.6天，O型血2.7天，AB型血2.8天，合計2.6天。

新竹中心單日安全庫存量為偏低，包括A型血5.2天，B型血6.1天，O型血6.5天，AB型血3.4天，合計剩5.9天。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，暑假許多民眾出國旅遊，加上先前短延時強降雨、近期天氣炎熱以及疫情持續，還有猴痘疫情，都影響民眾捐血意願，使得血液募集不如預期。根據規定，曾接觸猴痘患者，須自最後一次接觸日起緩捐21天，猴痘確診者痊癒無症狀後緩捐21天，接種猴痘疫苗者則自接種日起緩捐28天。

雖然新竹中心血庫看似充足，4種血型加起來有5.9天庫存，但劉俊宏說，新竹每天要供應其他中心緊急用血，像是緊急的心臟手術、或不能挑時間的器官移植手術，都必須先用手邊血液供應醫院使用，自6月以來台北已經向新竹調2000袋血，因此新竹中心也有點支應不來。目前台北每日要使用2200袋血、台中1500袋、高雄2000袋、新竹約1000袋，一天全台將近要用掉7000袋血。