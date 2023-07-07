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影／名人輕生效應恐模仿 醫師籲：憂鬱症患者適時遠離手機

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
知名天后歌手疑因抑鬱症輕生離世，震驚演藝圈。光田綜合醫院身心科醫師溫偉鈞呼籲，有情緒問題民眾可適時遠離手機或電視，勿過度關注憂鬱症患者輕生相關訊息。圖／光田綜合醫院提供
知名天后歌手疑因抑鬱症輕生離世，震驚演藝圈。光田綜合醫院身心科醫師溫偉鈞呼籲，有情緒問題民眾可適時遠離手機或電視，勿過度關注憂鬱症患者輕生相關訊息。圖／光田綜合醫院提供

知名天后歌手疑因抑鬱症輕生離世，震驚演藝圈。光田綜合醫院提醒，過多新聞報導，恐加深憂鬱症患者的焦慮或不安，呼籲有情緒問題民眾可適時遠離手機或電視，勿過度關注憂鬱症患者輕生相關訊息，避免加深原有的負面情緒。

知名歌手日前疑因抑鬱症輕生離世，除了辭世消息在電視不斷播放，更有網友在FB、IG上感性寫道「覺得自己的青春已死」等言論，光田綜合醫院身心科醫師溫偉鈞表示，名人自殺事件透過媒體報導，除容易引起患者的焦慮感外，也有可能出現模仿效應。

「患者可能會覺得這些名人都已如此努力，結果仍不如預期，那我大概也沒希望了。」進而出現孤單無助的情緒，加重憂鬱症狀，溫偉鈞提醒患者，若發覺自己在看完相關新聞後情緒受到影響，務必關上電視，甚至放下手機，可以出外散步或從事其他休閒，遠離過度爆炸的資訊。

溫偉鈞也建議家有憂鬱症患者的陪伴者，盡量勿給予憂鬱症患者任何建議，只需做到陪伴，讓患者覺得自己並非孤身一人即可，若與患者同住，可替患者過濾資訊來源，選擇觀看輕鬆無壓力的戲劇或綜藝，避免長時間收看相關新聞報導，藉此減少刺激患者情緒。

溫偉鈞提醒，若發現身旁憂鬱症親友出現不斷使用負面言詞，像「事情不可能變好了」或「沒有我大家會更快樂」等，就需特別留意；此外，當患者過度焦慮不安，或提起死亡、毀滅等言語，要多陪伴觀察。

若憂鬱症患者的睡眠習慣若突然改變，這陣子突然睡很多，或難以入眠，都需注意情緒是否正在惡化；最後，若患者突然有計畫地安排事務，甚至送走心愛的物品等，也是警訊之一。

溫偉鈞說，當患者出現以上癥兆時，陪伴者最好多抽空，甚至不妨一起與患者共同進行輕鬆的活動，轉移患者對負面事物的注意力，就有機會減少憾事的發生。

溫也強調，憂鬱症患者切勿隨意停藥，並持續就醫，若患者出現被害妄想或自殘行為，還是需要強制送醫，避免更嚴重的傷害出現。

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患者 憂鬱症 情緒

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