嚇歪！ 婦科名醫美國骨折 急診醫6分鐘診斷要價50多萬

「原本以為只要5萬多台幣，誰知道拿到帳單居然要50多萬」台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑日前與太太及友人於美國阿拉斯加滑雪，不慎跌倒，滾了好幾圈，跌到後5天，連呼吸都難以呼吸，才察覺自己應該肋骨骨折，自行前往急診就醫，光等醫師就等了一個多小時，醫師到診僅跟他聊了6分鐘，給予緊急的藥物處置，前後待在急診6小時，最後收到高達50多萬台幣的帳單，嚇得他直說，台灣有健保真的很幸福。

鄭丞傑說，美國醫療費用昂貴眾所皆知，只是他沒想到會這麼貴。6月中，他與太太還有2位友人到阿拉斯加南方的冰河地區滑雪，滑雪過程不慎跌倒，當時也沒有覺得不對勁，只是起身後，咳嗽覺得身體很痛，還以為是肌肉拉傷導致，後來身體愈來愈不舒服，同樣也是咳嗽後感到身體不適，當時懷疑會不會是椎間盤突出，身體雖然不舒服，但不希望耽誤行程，跌到後的4天期間，都還是照行程走，只是他的腳程愈來愈慢，直到跌倒後第5天「連呼吸都痛」，才決定跌倒後第6天到當地掛急診。

到了阿拉斯加安克拉治最大醫院的急診室，光等待醫師看診就等了一個多小時，等到醫師後，醫師僅問了他6分鐘的話，讓他抽血、驗尿，並做電腦斷層檢查，才發現是兩根肋骨斷裂，現場打了一劑止痛針，就請他回家休息。鄭丞傑說，急診醫師告訴他，你也是醫師，你可以好好照顧自己，就先回家休息。

就醫後，行程也差不多結束，他這兩天收到美國醫院寄來的帳單，鄭丞傑說「打開來真的嚇死人」，原價竟然要50幾萬台幣，中間可能是對國外患者有折扣，打折少了10萬多台幣，最終的帳單仍需要41萬多元。仔細看每項處置的價格，其中電腦斷層要價28萬台幣。

鄭丞傑說，在台灣電腦斷層健保給付才5035元，美國要28萬，相差55倍，簡直是天價中的天價，他當時在急診室打完止痛針後，醫院也幫他打了一瓶生理食鹽水，這一瓶生理食鹽水就要8500元台幣，這是台灣不敢想像的價格。

鄭丞傑說，美國醫院寄來的這一筆帳單，他因為有保險可以協助支付部分的費用，其餘的費用他仍舊需要自行支付，他現在還在與美國醫院協商，有沒有機會調整價格，也希望可以採取分期的方式支付。「這次經驗荷包有痛到」，台灣人真的要珍惜全民健保，不要濫用，健保署也應該適度調整保費，才能讓健保制度穩健發展。