沒有最熱只有更熱！氣象局曝這3天熱炸了 桃園以北氣溫可能飆升37度

周五迎小暑，未來一周高溫炎熱，紫外線偏強，外出留意防曬，慎防熱傷害，周五至周日是最熱三天，桃園以北、花東縱谷上看37度以上；本周午後雷陣雨以山區為主，且降雨逐日減少。中央氣象局官方臉書也指出，「沒有最熱，只有更熱！」

中央氣象局今晚發布豪雨特報指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天日南投縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，台中、高雄及屏東山區有局部大雨發生機率。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明、後兩天白天普遍高溫33度至35度，周五到周日更熱，各地普遍高溫34度至36度，桃園以北、花東縱谷上看37度以上，局部溫度可能更高。

他說，未來一周，降雨逐日減少，受高壓影響，水氣少，午後局部短暫雷陣雨以山區為主，到假日連山區降雨也漸趨零星。環境受西南風影響，零星水氣不多。清晨至上午，東南部沿海有零星降雨機會，不過整體雨勢短暫，範圍也小。