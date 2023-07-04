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沒有最熱只有更熱！氣象局曝這3天熱炸了 桃園以北氣溫可能飆升37度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周五迎小暑，未來一周高溫炎熱，紫外線偏強，外出留意防曬。示意圖。圖／本報資料照片
周五迎小暑，未來一周高溫炎熱，紫外線偏強，外出留意防曬。示意圖。圖／本報資料照片

周五迎小暑，未來一周高溫炎熱，紫外線偏強，外出留意防曬，慎防熱傷害，周五至周日是最熱三天，桃園以北、花東縱谷上看37度以上；本周午後雷陣雨以山區為主，且降雨逐日減少。中央氣象局官方臉書也指出，「沒有最熱，只有更熱！」

中央氣象局今晚發布豪雨特報指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天日南投縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，台中、高雄及屏東山區有局部大雨發生機率。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明、後兩天白天普遍高溫33度至35度，周五到周日更熱，各地普遍高溫34度至36度，桃園以北、花東縱谷上看37度以上，局部溫度可能更高。

他說，未來一周，降雨逐日減少，受高壓影響，水氣少，午後局部短暫雷陣雨以山區為主，到假日連山區降雨也漸趨零星。環境受西南風影響，零星水氣不多。清晨至上午，東南部沿海有零星降雨機會，不過整體雨勢短暫，範圍也小。

黃恩鴻說，下周一、二，太平洋高壓北抬減弱，高溫回到33度至35度，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。另外，目前海面上並無熱帶系統發展跡象。

周五至周日是最熱三天，桃園以北、花東縱谷上看37度以上。圖／中央氣象局提供
周五至周日是最熱三天，桃園以北、花東縱谷上看37度以上。圖／中央氣象局提供

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