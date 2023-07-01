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眼前一片霧可能得了白內障 及早就醫別讓白霧成全黑

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
白內障是眼部常見疾病，不只年長者容易患病，血糖控制不佳、抽菸都可能導致，眼科醫師郭怡君建議出現視力不清狀況時可就診求助。圖／衛福部新營醫院提供
白內障是眼部常見疾病，不只年長者容易患病，血糖控制不佳、抽菸都可能導致，眼科醫師郭怡君建議出現視力不清狀況時可就診求助。圖／衛福部新營醫院提供

隨著年齡增長或疾病等因素，水晶體混濁導致視線不良，眼前一片霧茫茫，就是所謂的「白內障」，一般民眾總會忽略早期症狀，等到白內障真的「成熟」了才就醫，衛福部新營醫院眼科醫師郭怡君指出，當出現視力模糊的狀況，發現日常生活受到影響，就應到醫院看診，可以早期治療，並考慮手術，以免從「白霧」到「全黑」。

郭怡君說，除了年齡增長造成的退化外，包括血糖控制不佳、抽菸、紫外線長時間照射、服用類固醇藥物等，都可能造成白內障情形，一旦水晶體開始混濁，阻礙光線進入視網膜，就會影響光線於視網膜上的聚焦。

郭怡君表示，白內障屬漸進性疾病，初期視力減弱時不易被察覺，甚至會讓人以為是疲勞所導致，多休息一下就好了，其症狀為視力減退、單眼產生雙重影像、夜晚駕車時產生眩光或閱讀困難、易流淚、眼中所見的顏色昏暗不明豔。

而治療白內障的方式，初期以眼鏡改善視力、藥水保養，中後期則建議採取水晶體置換手術治療，現行的小切口超音波手術，傷口範圍小，角膜內皮細胞損傷小，患者不需住院且視力恢復快、手術成功率高，也大幅降低感染機率、術後視力品質佳。

郭怡君提醒，民眾若感覺視力不清，就應該就診求助，平時視力保健可適度補充健康營養品，如葉黃素、維他命A、胡蘿蔔素、蝦紅素、深海魚油、亞麻仁油、維他命C、維他命B群、葉酸等。

視力 白內障 手術

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