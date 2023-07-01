新世代爺奶／用功帶孫 新爺奶大軍來了

隨著戰後嬰兒潮世代陸續成為祖父母，台灣將迎來有史以來人最多，但樣貌跟上一代不同的新爺奶。

人口學者薛承泰正是嬰兒潮世代新爺奶的一員，白天和太太一起照顧小孫子。他分析，戰後嬰兒潮世代正值五十七歲到七十二歲，子女大約是二十五到四十幾歲，處於準備成家立業，或成家有小孩的人生階段。嬰兒潮世代陸續成為爺奶，而且因為他們相較於上一代，受更多教育、更有國際觀，所以當爺奶的樣貌也和過去不同。

祖孫共學 注重教養方式

何翩翩是「牧村親子共學教室」創辦人，共學教室的課程需要親子共同參與，她發現，每天十組的親子課程裡，平均有一組是祖父母帶來的。這些爺奶帶孫用心，不只是想幫子女分擔育兒的工作，還希望自己帶得好，所以來上課。

教室裡曾經有個說話聲音宏亮的爺爺，剛開始時，看孩子沒做好總會忍不住幫孩子代勞，老師提醒他好幾次，爺爺就不好意思：「我知道我知道，我就是來學習的。」非常謙卑調整自己。還有個奶奶，在「教養微課程」時詢問課程能否錄音：「老師，我要錄給我老伴一起聽，他也要學習用最適合的方式帶孫啊！」

她觀察，爺奶育兒有比較從容、不易焦慮的優點。很多新手父母不知如何拿捏管教分寸，擔心做什麼事給孩子造成不好影響，「我說『不可以』會不會讓他變成沒信心的人？」「我現在要擋住他嗎？他跑掉了，那現在怎麼辦？」常出現上述手足無措的時刻。爺奶身為資深教養者，在教養上會比較有彈性，較少出現舉棋不定的時刻，他們比較多的擔心是和下一代的關係——子女或媳婦女婿會不會不開心？會不會覺得自己過度介入孩子的教養？

伴孫長大 尋找更多資源

「米露谷心理治療所」所長駱郁芬這幾年也愈來愈常看見來親職講座聽課的爺奶、帶孫子女來諮商的爺奶，或者是在情緒教育志工培訓課程中看見已經當奶奶的學員。她會在許多爺奶身上看見，他們在孫子身上彌補對自己孩子做得比較不理想的地方。

她觀察，這個世代的爺奶在年輕時，忙於生活、工作、家務，沒有太多時間和精力陪伴自己的孩子，現在各方面都比較有餘裕了，有心力以爺奶的身分去了解甚至陪伴孫子長大。有個學員在上完一系列情緒教育志工培訓課程後有感而發：「我以前都不知道這些（情緒很重要，而且可以學習），還好現在還有孫子可以帶。」

新世代爺奶在兒女成為新手爸媽的路上扮演重要角色，與子女協作一起照顧下一代，對於帶孫更有想法、更會尋找方法，也更樂在其中。