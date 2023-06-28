吳德榮：明天大氣更不穩定 劇烈天氣範圍擴大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今花、東及恆春半島有局部陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」發生的機率。各地大多高溫炎熱達36度，需注意防曬、防中暑。明天大氣更不穩定，「劇烈天氣」的範圍擴大

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，過去10天台灣的午後雷雨，有時強、有時弱，幾乎沒有間斷；最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一周台灣持續在「太平洋高壓」邊緣，高壓沉降作用較弱，無法抑制不穩定的大氣，午後易有對流發展。

吳德榮說，低層的東南風、偏南風或西南風及其攜帶的水氣，大致決定有利發展的位置及對流的強度；但由於科技極限，「對流胞」可以被確切預報的時間，不過1個小時，午後皆應注意天色變化及氣象局特報。

他指出，最新模式模擬顯示，今台灣東南方熱帶雲系北上，花、東及恆春半島有局部陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。

各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑；各地區平地氣溫：北部22至36度，中部22至36度，南部23至36度，東部22至35度。

明天盛行東南風，花、東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，大氣更不穩定，「劇烈天氣」的範圍擴大；各地大多高溫炎熱、紫外線強。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五至下周日台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多、不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍大，應注意局部性大雷雨發生；各地仍高溫炎熱。

下周一、二台灣附近轉為西南風，迎風面西南部清晨有局部短暫陣雨，近山區午後有局部陣雨或雷雨，各地仍高溫炎熱。