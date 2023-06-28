吳德榮：明天大氣更不穩定 劇烈天氣範圍擴大

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
天氣高溫炎熱，午後易有雷陣雨。本報資料照片
天氣高溫炎熱，午後易有雷陣雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今花、東及恆春半島有局部陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」發生的機率。各地大多高溫炎熱達36度，需注意防曬、防中暑。明天大氣更不穩定，「劇烈天氣」的範圍擴大

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，過去10天台灣的午後雷雨，有時強、有時弱，幾乎沒有間斷；最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一周台灣持續在「太平洋高壓」邊緣，高壓沉降作用較弱，無法抑制不穩定的大氣，午後易有對流發展。

吳德榮說，低層的東南風、偏南風或西南風及其攜帶的水氣，大致決定有利發展的位置及對流的強度；但由於科技極限，「對流胞」可以被確切預報的時間，不過1個小時，午後皆應注意天色變化及氣象局特報。

他指出，最新模式模擬顯示，今台灣東南方熱帶雲系北上，花、東及恆春半島有局部陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。

各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑；各地區平地氣溫：北部22至36度，中部22至36度，南部23至36度，東部22至35度。

明天盛行東南風，花、東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，大氣更不穩定，「劇烈天氣」的範圍擴大；各地大多高溫炎熱、紫外線強。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五至下周日台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多、不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍大，應注意局部性大雷雨發生；各地仍高溫炎熱。

下周一、二台灣附近轉為西南風，迎風面西南部清晨有局部短暫陣雨，近山區午後有局部陣雨或雷雨，各地仍高溫炎熱。

高溫 吳德榮

延伸閱讀

高溫炎熱 吳德榮：未來一周慎防午後大雷雨

上看37度高溫 午後雷陣雨 吳德榮：下周擾動恐影響台灣天氣

吳德榮：台灣在暖氣團內 今南部、花東恐飆38度

熱到端午恐飆37度高溫 吳德榮：梅雨鋒對缺水頗有幫助

相關新聞

台鐵電子定期票未驗收 TPASS趕插隊

TPASS通勤月票將於本周六上路，但初期搭台鐵得走專用通道進出，上下班尖峰時刻，恐致旅客大排長龍，交通部長王國材今日專程到台北...

台東辦包裝說明會 助鳳梨釋迦銷大陸

台東縣政府與台東大學昨辦理鳳梨釋迦包裝廠清潔包裝流程管理說明會，逾50家包裝廠農民參加，農民坦言「這是個機會」，趁這次改...

吳德榮：明天大氣更不穩定 劇烈天氣範圍擴大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今花、東及恆春半島有局部陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範...

交通月票 關鍵在完善接駁轉乘

學者指出，政府單位以為降低票價，就可刺激民眾使用公共運輸，效益恐微乎其微，布建完善的接駁轉乘才是不可或缺的關鍵，滿足最後...

猴痘、新冠、流感 仍處高原期

清明連假過後，猴痘、新冠、流感疫情仍處於高原期，上周類流感門急診類流感就診人次七萬六千多人、新冠每日平均新增二三二例併發...

願景工程／各界合辦工作坊 找偏鄉交通解方

聯合報系願景工程於二○一八年推出「體檢行的正義」專題報導，深入調查偏鄉交通困境，促成開放多元運具、修法讓客貨共載等彈性作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦