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基隆通勤族福音加碼 30天320元無限次搭公車+境內台鐵

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府交通處今天表示，基隆市境內定期票將在年底前上路，搭乘市公車及境內台鐵30天「吃到飽」只要320元。圖／基市府提供
基市府交通處今天表示，基隆市境內定期票將在年底前上路，搭乘市公車及境內台鐵30天「吃到飽」只要320元。圖／基市府提供

基北北桃1200都會通定期票7月1日上線，嘉惠跨縣市通勤族。交通處今天表示，基隆市境內定期票也將在年底前上路，市公車台鐵30天「吃到飽」只要320元。

基隆、台北、新北及桃園市政府共同發行的TPASS行政院通勤月票、基北北桃1200都會通定期票7月1日正式上路，基隆市民通勤費用可望降低。

交通處分析基隆市公車處刷卡及台鐵進出站資料，發現基隆市民除往返雙北及桃園，也有不少人通行地點是在基隆市境內，因此向交通部公路總局爭取TPASS行政院通勤月票「基隆市境內定期票」經費補助，6月21日獲中央審查通過。

交通處表示，基北北桃1200都會通定期票7月1日線，有需要的民眾可在台鐵有站員車站、國光客運（基隆、台北等站）、市府轉運站、南港轉運站及捷運車站等處預購及設定定期票。

基隆市內定期票預計年底前上路，票價暫定為320元。持用定期票30天內可無限次搭乘台鐵及基隆市公車處正式公車路線。台鐵適用範圍為進出站均在境內的基隆、三坑、八堵、七堵、百福及暖暖站。

基隆 台鐵 公車

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