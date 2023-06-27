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彭啟明：午後雷陣雨如同游擊隊一樣神出鬼沒 能避就避

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天午後在台南這波雨勢又急又猛，很多地方很有感，這幾天都是類似情境。本報資料照片
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天午後在台南這波雨勢又急又猛，很多地方很有感，這幾天都是類似情境。本報資料照片

台南市市區昨天傍晚降下大雨，雷擊加閃電，造成新化、左鎮區約有1225戶無預警停電，影響1個多小時，國家災害防救科技中心也發布淹水特報。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天午後在台南這波雨勢下得又急又猛，很多地方很有感，這幾天都是類似情境，午後雷陣雨如同游擊隊一樣，神出鬼沒，只有靠強化監控預警。

彭啟明說，遇到雷陣雨要能避就避，暫停戶外活動，嚴防局部短時強降雨。

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，今天台灣仍在太平洋高壓外圍，為東南風環境，各地天氣大致是多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨，今天下午南方水氣將逐漸往北抬，周圍水氣有增多趨勢，預估今天降雨範圍會稍微變多一些，有機會擴及到近山區平地，且東南部到恆春半島處迎風面，在午後到晚間不定時有短暫陣雨發生的可能。

今天中午過後仍會有對流雲系發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，外出務必留意天氣變化，遭遇雷雨時也請適時進入建築物躲避。

方俊元指出，明天持續受高壓邊緣、東南風影響，各地仍是多雲到晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨，降雨不僅落在山區，仍有機會擴及到局部平地區域。

至於周四到下周日，太平洋高壓勢力稍微往東退，台灣轉為受到偏南至西南風影響，環境水氣持續偏多，天氣更加不穩定，各地山區還是容易午後熱對流發展，較強雨勢以中北部近山區為主，且有往平地擴展的機會。

氣溫方面，方俊元說，周四開始極端高溫機會稍微降低一些，但仍持續悶熱，要適時補充水分以免中暑，外出可攜帶輕便雨具。

彭啟明 台南

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