原民會推族語傳承 獎勵400間教會

原民會昨宣布七月一日起啟動「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」，核定五千九百萬元經費，獎勵四百間教會攜手推動族語傳承，原住民族委員會主委夷將．拔路兒指出，此一計畫是「獎勵」而不是「補助」，雖然計畫經費只到年底，但他期許可以成為常態政策，直到族人都能在日常生活中自然使用族語對話。

原民會歷經七次徵詢座談，與全國各教派集思廣益、討論如何透過教會持續與強化族語的學習與使用，獎勵教會使用族語證道、教主日學、讀經、唱詩，營造友善族語環境。

原民會教育文化處處長楊正斌指出，以地區來分，此次申請獎勵的四百間教會中，原鄉教會三一八間、都會區教會為八十二間，比例是八比二。長老教會總會牧師歐蜜．偉浪表示，全球擁有四億多人口的南島語族，其起源地就在台灣，「語言可以解開台灣身世之謎，語言也可以統整台灣」；他表示，重視語言可以讓台灣成為一個強大又堅韌的「真正國家」。

夷將．拔路兒致詞時指出，威權時期的語言政策獨尊國語，禁止原民說族語。當時除了家庭之外，教會是原住民族最常聚集的地方，他感謝多年來教會在證道、讀經、唱詩，堅持使用各族的族語，讓語言能傳承到現在。

二○一七年六月，原民會推動的「原住民族語言發展法」完成立法，「原住民族的語言已經是國家的語言」，此次運用推動國家語言方案的經費獎勵教會推動族語，未來將持續推動獎勵計畫。