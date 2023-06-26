媽媽奧客餐廳15人點5份餐！「蛋糕盒被扔」飆罵全體員工30分 老闆不忍回嗆了

許多餐廳都有自己的低消規定，顧客同意再去消費。近日高雄有一間知名的親子餐廳發生了「奧客媽媽」上門的事件，該媽媽了訂15位要幫寶寶慶生，店家已經告知了低消規則以及用餐時間，結果當天不但沒有達到低消，還因為店員把蛋糕盒丟了而大發雷霆，當場飆罵全場服務生長達30分鐘，老闆見狀也回嗆，認為該名媽媽太無理，「絕對不會賠償，妳什麼口氣罵我員工我就什麼口氣回妳」。

高雄親子餐廳在臉書發長文分享「奧客媽媽」事件，該名媽媽數月前透過臉書私訊訂位，小編已經告知週末低消大人250元、寶寶200元，遊戲區不收費，用餐時間為100-110分鐘，遊戲區可玩3-4小時都OK，該媽媽堅持說朋友只是來參加慶生和聊天為何要點餐，小編也解釋很多次，並建議可以改訂週末15位不用低消的餐廳，但後來該媽媽還是接受，並且堅持訂位。

當天早上，該媽媽和寶寶早早入場，她們自備了蛋糕，訂了15位，點了2個大人餐和3個兒童餐，店員有提醒低消費用，該媽媽表示人到齊後會再點，結果又提醒很多次，後來只有要店員拿出蛋糕慶生，用餐結束後也沒有再加點餐點，但店員也沒再計較，想說來慶生高興就好，第二輪客人也到了，一群人也就轉移到遊戲區，這時媽媽突然跑到吧檯問服務生「蛋糕盒去哪了」。

店員表示，在離開座位區時就已經把蛋糕盒清掉，當時也有詢問過要不要留，但該媽媽從頭到尾都沒有說要留，已經去遊戲區一個小時了，也就把盒子丟掉了。這時媽媽聽完後開始大聲咆哮，一個一個指著服務生大罵，不斷重複「妳們丟了我蛋糕盒要如何處理？」，最後把整家店的服務生都罵完了，時間長達30分鐘。

這時老闆也忙完出現，看到整排服務生站著被罵，老闆也回嗆，現場人員多次通知低消和時間，也沒有表示要留著空盒子，「請妳離開，我們沒收妳15人的低消就很好了，我們絕對不會賠償妳，服務生小姐姐也不會站著給妳罵，妳什麼口氣罵我員工我就什麼口氣回妳」，這時媽媽又表示不要盒子了。

店家表示全程都有錄影，無奈服務生小姐姐都很年輕很辛苦，有9成的人都是高中或是大學生，辛苦來端盤子、顧小孩只是為了賺點學費和吃飯錢，如果不同意規則可以不用訂位，如果只是無理取鬧拿員工出氣，那不好意思請妳離開。

不少網友看完也直呼誇張，「老闆挺員工我支持你」、「這種奧客教出來的小孩堪慮啊！以後也是小奧客吧…」、「老闆有肩膀很好，而且不讓奧客亂凹，奧客出沒的頻率自然會減少」、「這個媽咪也太誇張了！佔了15個位置也沒點低消」、「怎麼都不覺得丟臉…標準撿了便宜還賣乖」。