連假出遊遇塞車！網指「台灣交通易路怒症」醫：3招能調整

端午節連假將到，許多民眾安排開車出遊，但天氣熱又塞車時，駕駛人容易出現所謂「路怒症」，恐因情緒失控影響行車安全，醫師建議可從改變想法、事先規劃、聽輕鬆音樂緩解。

近日有網友在社群網站發文，指稱想到連假開車出遊，可能四處塞車，如果再碰上一些不守規矩的用路人，再加上天氣熱，情緒很容易失控暴怒，不曉得這樣算不算心理疾病，引發不少網友討論，有人說，這就是「路怒症」，也有網友指出，台灣交通就是路怒症溫床，要想辦法讓自己冷靜。

有網友提到，英國曾有報導指出，薄荷香氣有助降低危險駕駛，台灣也有白花油等類似精油可以用；但也有網友認為，如果真的常常開車時情緒失控，還是應該就醫比較好。

奇美醫學中心精神醫學部部長林健禾今天告訴中央社記者，「路怒症」其實是一種情緒失控症狀，常見於開車途中，當遇到塞車或其他駕駛行為不當時，駕駛人可能會出現憤怒、挑釁、斥責等行為。

林健禾表示，建議民眾若遇到類似狀況，首先應試著調整想法，試著問問自己，「這個情況真的值得這樣嗎」，或「我能做些什麼來減輕這個狀況」。

他說，因緊張感會增加血壓和心跳，進一步惡化情況，建議此時可以聆聽輕鬆的音樂或靜心冥想，讓身心得到放鬆，另外，出發前可以事先做好準備，如預留寬裕一點時間，或規劃選擇少走塞車路線，利用導航或暸解即時路況，避免過度緊張情況發生。

林健禾建議，如果發現自己一再陷入「路怒症」情境，不妨改以正面態度來對待，從想法、放鬆和規劃三方面進行調整，行車安全最重要。