未來1周好熱上看37度 端午節午後雷陣雨範圍擴大

中央氣象局預報員廖經翔說，台灣未來一周天氣受到西南風影響，整體天氣和上周相比偏穩定一些些，主要的降雨來自午後熱對流的影響，各地溫度和上周比也會更高一點。

廖經翔說，上周影響台灣的滯留鋒，已經北抬到華南地區延伸到日本，台灣目前主要受到太平洋高壓延伸往西邊的影響，天氣會逐漸變得偏穩定。不過還是可以看到鋒面南側偏高的雲系影響到台灣附近。

未來一周降雨情形，廖經翔說，鋒面還是有南北移動的情況，未來幾天會北抬一點點，天氣會更穩定，不過今天午後山區、花東地區還是會有午後雷陣雨的情況。

他表示，未來一周清晨到上午中南部沿海會有局部短暫陣雨，明天起至周三宜蘭和各地山區零星短暫午後雷陣雨。周四端午節、周五因鋒面位置往南，天氣更不穩定一些，午後雷陣雨發生區域會更廣泛且更加明顯，主要是宜蘭、西半部地區和各地山區。

溫度部分，廖經翔說，今天高溫預測，台北盆地、高雄近山區有34、35度高溫，花蓮縱谷和沿岸有焚風效應，會有36度左右情形。

他表示，明天至周三天氣更加穩定，高溫也會更加明顯，台北盆地會來到35度高溫，花東縱谷和中南部也會有36度，甚至37度高溫出現。周四、周五雲量增加，天氣更不穩定，氣溫比較沒那麼高。這幾天還是偏悶熱的天氣。