快訊

被指「性騷擾」張之豪臉書長文道歉 要為女兒改變

赤腳走路接地氣好處多？赤腳真的有益健康嗎？教授這麼說

遭控誘導學生發展感情 台大前教師李明璁：辭所有教職未來不再任教

未來1周好熱上看37度 端午節午後雷陣雨範圍擴大

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天高溫預測，台北盆地、高雄近山區有34、35度高溫，花蓮縱谷和沿岸有焚風效應，會有36度左右情形。本報資料照片
今天高溫預測，台北盆地、高雄近山區有34、35度高溫，花蓮縱谷和沿岸有焚風效應，會有36度左右情形。本報資料照片

中央氣象局預報員廖經翔說，台灣未來一周天氣受到西南風影響，整體天氣和上周相比偏穩定一些些，主要的降雨來自午後熱對流的影響，各地溫度和上周比也會更高一點。

廖經翔說，上周影響台灣的滯留鋒，已經北抬到華南地區延伸到日本，台灣目前主要受到太平洋高壓延伸往西邊的影響，天氣會逐漸變得偏穩定。不過還是可以看到鋒面南側偏高的雲系影響到台灣附近。

未來一周降雨情形，廖經翔說，鋒面還是有南北移動的情況，未來幾天會北抬一點點，天氣會更穩定，不過今天午後山區、花東地區還是會有午後雷陣雨的情況。

他表示，未來一周清晨到上午中南部沿海會有局部短暫陣雨，明天起至周三宜蘭和各地山區零星短暫午後雷陣雨。周四端午節、周五因鋒面位置往南，天氣更不穩定一些，午後雷陣雨發生區域會更廣泛且更加明顯，主要是宜蘭、西半部地區和各地山區。

溫度部分，廖經翔說，今天高溫預測，台北盆地、高雄近山區有34、35度高溫，花蓮縱谷和沿岸有焚風效應，會有36度左右情形。

他表示，明天至周三天氣更加穩定，高溫也會更加明顯，台北盆地會來到35度高溫，花東縱谷和中南部也會有36度，甚至37度高溫出現。周四、周五雲量增加，天氣更不穩定，氣溫比較沒那麼高。這幾天還是偏悶熱的天氣。

高溫 宜蘭

延伸閱讀

國5今天不實施北向高乘載 端午節連假車流尖峰時段曝光

今起熱爆 端午節清晨中南部降雨機會大 周六天氣再好轉

仍有午後雷陣雨發展 彭啟明：夏天真的要來了

高溫上看36度 端午連假好熱、留意午後雷陣雨

相關新聞

梅雨季5波鋒面緩解旱象 吳德榮：未來一周很熱 恐飆逾37度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天至周五滯留鋒在長江流域至北部海面一帶南北...

吃多恐成癮中毒！盤點巴比妥藥物可能造成的七大危害

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「巴比妥藥物危害」相關話題的網路聲量，帶您了解巴比妥藥物可能帶來的七大危害有哪些。

台鐵電力設備異常？ 南部路段部分列車一度延遲

根據「合鐵事故通報平台」臉書粉專，台鐵因南部地區發生電力設備異常，南部路段部分列車將有所延遲，請留意車站廣播及列車資訊看...

注意這8項「胃食道逆流」原因 火燒心不再找上門

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「胃食道逆流」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大胃食道逆流原因。

成長階段孩子怎麼吃？網熱議「這些」飲食內含豐富營養

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「成長階段營養飲食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的營養飲食有哪些。

高溫上看36度 端午連假好熱、留意午後雷陣雨

中央氣象局發布高溫資訊，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦