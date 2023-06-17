快訊

苗博雅獲禮讓選立委 徐巧芯：社民黨如民進黨的寶可夢

觀光股漲不停！今年來這檔漲2倍最狂 還有9檔翻倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

94歲綁粽達人王吳貞阿嬤 秒綁粽秀絕活

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
高齡94歲綁粽達人王吳貞阿嬤，只需幾秒鐘就綁好一顆肉粽。圖／大台中甲安埔希望協會提供
高齡94歲綁粽達人王吳貞阿嬤，只需幾秒鐘就綁好一顆肉粽。圖／大台中甲安埔希望協會提供

端午節將至，吃過肉粽，但你會綁肉粽嗎？根據調查，台灣85%民眾不會綁肉粽，50歲以下更高達95%的民眾不知肉粽的製作過程。台中市甲安埔希望協會今邀請高齡94歲綁粽達人王吳貞阿嬤到場指導，王阿嬤只需幾秒鐘就綁好一顆肉粽，粽子有菱有角、顆顆扎實，現場年輕人與外國人嘖嘖稱奇。

甲安埔希望協會今舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動，協會理事長吳敏濟表示，綁肉粽是傳統米食文化重要的傳統技藝，特地邀請94歲綁粽達人王吳貞阿嬤，親自傳授肉粽製作過程，以及如何綁出好吃又漂亮的肉粽。

現場約200人觀摩，主辦單位邀請3位年輕人及不同國籍的3位家事移工到台上跟王阿嬤一起綁肉粽，過程雖然難度，但年輕人認真學習，包粽子的雙手不停歇。

王吳貞阿嬤表示，一般一串10顆的肉粽約需糯米1斤，10串就需要1斗的糯米，粽葉要先洗淨、晾乾後才能使用。內餡多使用菜脯、香菇、三層肉以及花生等，糯米與內餡食材都先煮熟，再進行綁粽。

王吳貞阿嬤說，綁粽第一個步驟，先把粽葉折成漏斗形，依序加入糯米、內餡菜脯、香菇、三層肉以及花生等，最上層加入糯米覆蓋內餡，將粽葉折起，粽繩從中間把粽子綁起來固定，每串10顆或20顆粽子，蒸15分鐘即可食用。

菲律賓的家事移工拉妮表示，菲律賓沒有肉粽，來台灣已5年，每年的端午節吃到美味的肉粽，學會後就可以製作肉粽給大家吃。

年輕人坦言，曾未看過肉粽的製作過程，只知道買回來的肉粽蒸一蒸就可以拆開來吃，現在學會了，回家可以自己製作，好玩又有成就感。

吳敏濟表示，肉粽是台灣傳統米食文化重要的產品之一，協會未來會積極延續傳統技藝，例如：紅龜糕、蘿蔔糕、各式粿類製法，由專家來教導年輕人手藝，傳承台灣農村重要的米食文化。

甲安埔希望協會今舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動，特地邀請94歲綁粽達人王吳貞阿嬤，親自傳授肉粽製作過程與綁粽。圖／大台中甲安埔希望協會提供
甲安埔希望協會今舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動，特地邀請94歲綁粽達人王吳貞阿嬤，親自傳授肉粽製作過程與綁粽。圖／大台中甲安埔希望協會提供
甲安埔希望協會今舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動，特地邀請94歲綁粽達人王吳貞阿嬤，親自傳授肉粽製作過程與綁粽。圖／大台中甲安埔希望協會提供
甲安埔希望協會今舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動，特地邀請94歲綁粽達人王吳貞阿嬤，親自傳授肉粽製作過程與綁粽。圖／大台中甲安埔希望協會提供

阿嬤 粽子 香菇

延伸閱讀

月底救星！台南佛心麵攤「水餃2.5元」，加點乾麵、餛飩湯竟免百元，在地人吃都排隊

粽子餡料大比拼 網友公認的靈魂餡料就是它！

4天端午連假要來了 竹市環保局宣布垃圾收運不打烊

張麗善回娘家包今年第1粽 幫忙趕工6千顆背後原因曝光

相關新聞

台鐵凍漲28年將調整票價？王國材：公司化後由董事會討論

台鐵票價凍漲28年，雖然台鐵局每2年會提出票價檢討研究報告，但都調價未果。台鐵局今證實，已向交通部提出方案，但後續還要經...

汐止幼兒園採檢「幼童尿不出」喝紅茶可利尿？醫師：多喝水就好

新北市幼兒園餵藥案從板橋延燒到汐止，今上午9點專責土城醫院已派人到園，替幼童進行採檢。不過幼兒園附近多家早餐店，早上10...

莫名打嗝竟罹患罕病 醫：超過1周需注意

病友怡芬二年前突然出現莫名打嗝、右腳無力等異狀，甚至四肢全癱，連大小便也無法自理，讓她相當絕望。歷經一個月的時間，從基層...

濕氣重慎防電器漏電！檢視居家用電習慣「這幾點」必看

經常下雨濕氣重，更要注意居家用電安全。家電達人486先生提醒，室內潮濕容易發生電器漏電、短路問題，萬一不慎可能還會引起火...

94歲綁粽達人王吳貞阿嬤 秒綁粽秀絕活

端午節將至，吃過肉粽，但你會綁肉粽嗎？根據調查，台灣85%民眾不會綁肉粽，50歲以下更高達95%的民眾不知肉粽的製作過程...

先等明年公司化！台鐵票價調整時間曝光 王國材掛保證：今年底以前不會

交通部長王國材今天到台鐵基隆火車站，視察視察基隆台鐵車站及國道客運推動TPASS1200通勤月票準備情況，針對台鐵票價是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦