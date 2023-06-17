94歲綁粽達人王吳貞阿嬤 秒綁粽秀絕活

端午節將至，吃過肉粽，但你會綁肉粽嗎？根據調查，台灣85%民眾不會綁肉粽，50歲以下更高達95%的民眾不知肉粽的製作過程。台中市甲安埔希望協會今邀請高齡94歲綁粽達人王吳貞阿嬤到場指導，王阿嬤只需幾秒鐘就綁好一顆肉粽，粽子有菱有角、顆顆扎實，現場年輕人與外國人嘖嘖稱奇。

甲安埔希望協會今舉辦「慶端午飄粽香，粽子製作教學」活動，協會理事長吳敏濟表示，綁肉粽是傳統米食文化重要的傳統技藝，特地邀請94歲綁粽達人王吳貞阿嬤，親自傳授肉粽製作過程，以及如何綁出好吃又漂亮的肉粽。

現場約200人觀摩，主辦單位邀請3位年輕人及不同國籍的3位家事移工到台上跟王阿嬤一起綁肉粽，過程雖然難度，但年輕人認真學習，包粽子的雙手不停歇。

王吳貞阿嬤表示，一般一串10顆的肉粽約需糯米1斤，10串就需要1斗的糯米，粽葉要先洗淨、晾乾後才能使用。內餡多使用菜脯、香菇、三層肉以及花生等，糯米與內餡食材都先煮熟，再進行綁粽。

王吳貞阿嬤說，綁粽第一個步驟，先把粽葉折成漏斗形，依序加入糯米、內餡菜脯、香菇、三層肉以及花生等，最上層加入糯米覆蓋內餡，將粽葉折起，粽繩從中間把粽子綁起來固定，每串10顆或20顆粽子，蒸15分鐘即可食用。

菲律賓的家事移工拉妮表示，菲律賓沒有肉粽，來台灣已5年，每年的端午節吃到美味的肉粽，學會後就可以製作肉粽給大家吃。

年輕人坦言，曾未看過肉粽的製作過程，只知道買回來的肉粽蒸一蒸就可以拆開來吃，現在學會了，回家可以自己製作，好玩又有成就感。