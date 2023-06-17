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拖網無差別捕撈 環團喊退場機制

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
台灣動物社會研究會昨在行政院大門口前倒出「下雜魚」，呼籲政府重視拖網漁業「無差別」捕撈、嚴重破壞海洋生態等問題。記者林伯東／攝影
台灣動物社會研究會昨在行政院大門口前倒出「下雜魚」，呼籲政府重視拖網漁業「無差別」捕撈、嚴重破壞海洋生態等問題。記者林伯東／攝影

日前一尾懷有6鯊魚寶寶的「歐氏尖吻鮫」(哥布林鯊)被捕撈上岸，這尾史前深海鯊魚被漁民以「底拖網」捕獲，甚至打算賣到餐廳當作食材，引發爭議。由於拖網漁業「大小通吃」與「無差別」捕撈嚴重破壞海洋生態，台灣動物社會研究會要求漁業署應制訂更嚴格有效的「拖網漁業管理規範」，優先推動「底拖網」退場政策與輔導機制。立委林淑芬則要求漁業署一個月內召開檢討會議，擬定策略。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，滾輪拖網所到之處沒有選擇性，一網打盡全部的魚蝦，所到之處夷平海床，包括「歐氏尖吻鮫」或日前拉麵店拿來當食材的「大王具足蟲」都是「底拖網」漁船捕獲。

陳玉敏表示，拖網長年在台灣西南、東北角沿海一帶作業，過去拖網漁業日漁獲量最高可達數十萬噸，但長期大小通吃無差別捕撈，這幾年平均年漁獲量約在2萬噸左右，占沿近海漁獲總量高達13%。

動社日前走訪大溪漁港，陳玉敏說，漁船底拖網抓回來的魚，有七、八成都是下雜魚，其中不乏鯊魚寶寶、熱帶魚等，一公斤約3至12元。去年台灣學者研究統計，高雄周邊底拖網漁業漁獲組成高達409個物種，其中200多種無經濟價值，多半都是來不及長大的各式小魚、蝦蟹等下雜魚。

動社表示，拖網是全球逐步淘汰的傷害性漁法，其中底拖網更因具高度破壞性，美澳、加拿大、巴西等國皆設置「禁底拖網區」，全面禁止底拖網的國家或地區則有香港、帛琉、印尼。

漁業署漁政組長劉福昇表示，1977年就訂了拖網漁船禁止3海浬內拖網，1999年明訂50噸以上漁船，禁止在12海里拖網；目前規範不變也會加強取締，若違規可依漁業法開罰3至15萬元，或者取消漁船用油補貼。

漁業署統計，目前領有執照的拖網漁船有1309艘，主要分布在高雄182艘，其次是宜蘭178艘、屏東162艘、澎湖120艘，而主要捕撈特定的漁獲為櫻花蝦、吻魚。

漁業署 鯊魚

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