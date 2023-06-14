通勤月票明開賣 初期搭台鐵要走專用道不然會被多扣、花冤枉錢

北中南3大生活圈共11縣市公共通勤月票，明天開放購票加值，北北基桃1200元、中彰投苗999元（台中市民699元）、南高屏999元，中南部另有單一縣市內通勤299元到699元不等，7月1日上路。交通部提醒，初期持月票搭台鐵，得走專用通道刷卡，否則會被多扣冤枉錢，最快年底前整合所有匝門供使用；另有9縣市已規畫或提報方案，預計年底前上路。

交通部公路總局今天舉行「TPASS行政院通勤月票」啟動記者會。行政院長陳建仁致詞指出，三大生活圈通勤月票包括捷運、台鐵、客運、公車、自行車和渡輪等在內，都可選擇搭乘，預估每月有60萬人使用、1年有800萬至1100萬人受惠。

交通部長王國材表示，基北北桃、中彰投苗、南高屏等三大生活圈在電子票證較有經驗，11縣市7月先上路，後續還有9個縣市提出通勤月票方案，交部也會儘速審查。

3大生活圈通勤月票，採實名登記，製卡費用100元政府吸收，每人限補助一次，首次領卡免費。6月15日開放捷運站、客運站等窗口加值購票，7月1日上路啟用，可用在搭乘捷運、輕軌、公車、客運、台鐵、公共自行車等公共運輸，30天內不限次數搭乘。

三大生活圈通勤月票方案包括：基北北桃1200元，採單一定價。中彰投苗分為台中市民699元、非台中市民999元；若僅在台中市境市內通勤，台中市民299元、非台中市民599元。南高屏全區999元，若是台南市單一縣市不含台鐵299元、含台鐵399元、高雄市境內399元，屏東縣境內含台鐵399元、不含台鐵299元。

基北北桃方案適用境內捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運含國道客運及公共自行車，目前開放悠遊卡，其他票證分階段上線。

中彰投苗方案適用境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車（前30分鐘免費），目前開放悠遊卡、一卡通、愛金卡（暫無法使用台鐵及公共自行車）。

南高屏方案適用境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲），目前適用一卡通。

此外，交通部日前提醒，持通勤月票初期搭台鐵，得走「TPASS專用通道」刷卡，非所有閘門都可使用，預計最快今年底前，整合所有匝門供月票使用。

初期若走錯閘門，未走通勤月票專用通道，誤走成一般閘門，則比照一般電子票證搭乘台鐵扣取票價。若搭乘超過月票使用區間，仍須依超過區間票價額外扣款。