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醫療元宇宙時代 台大微軟攜手打造3D創傷影像資料庫

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院今與台灣微軟合作，利用創醫部10年累計1000多筆全身電腦斷層資料，打造全球第一套3D全息創傷影像資料庫，使用最新的混合實境裝置和技術平台，醫學教育、醫病溝通、遠距會診提升到元宇宙的新境界。記者邱宜君／攝影
台大醫院今與台灣微軟合作，利用創醫部10年累計1000多筆全身電腦斷層資料，打造全球第一套3D全息創傷影像資料庫，使用最新的混合實境裝置和技術平台，醫學教育、醫病溝通、遠距會診提升到元宇宙的新境界。記者邱宜君／攝影

重大車禍或意外創傷後，身體內部的血管、神經，可能有許多外表看不到的傷，醫師必須借重影像醫學技術、盡快完成跨科團隊溝通，才能盡快擬訂並執行最佳手術計畫。台大醫院今與台灣微軟合作，利用創醫部10年累計1000多筆全身電腦斷層資料，打造全球第一套3D全息創傷影像資料庫，使用最新的混合實境裝置和技術平台，醫學教育、醫病溝通、遠距會診提升到元宇宙的新境界。

計畫主持人、台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋表示，2D影像在某些部位容易不容易判讀，可能誤診，國外統計以肋骨骨折為最大宗。如果組成3D影像，可以自由旋轉角度，就能很明確看出骨折部位。這次台大與微軟合作，克服以往3D全息影像生成耗時、產能有限、昂貴等限制，融合混合實境裝置，讓醫師間可透過直觀的手勢操作，更全面的了解病患創傷的病灶同時進行跨時空會診。

李建璋帶領團隊建置完成的創傷立體全息影像資料庫，囊括台大急診十年來所有主要類型的創傷。包括肋骨骨折、氣胸、肺挫傷、頸部以及胸腰椎橫凸骨折、髖骨骨折，脾臟損傷與肝臟損傷、創傷腦出血、顱顏骨折。目前已實際用於醫學教育，也有醫師開始用於胰臟或副甲狀腺手術前對病人家屬的說明。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，急診部和創傷醫學部經常一起處理重大創傷病患，累積十年來所有大人小孩的全身電腦斷層掃描資料庫，區分出哪些病灶可以率先符合科技需求，未來隨科技發展，可望將全院其他科別的各樣病灶都融合於系統，成為「holomed, holotreatment」的解方。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰指出，要做到「醫療平權」、「醫病共決」，可以從理解影像開始，因為2D的影像對大部分的病人來說都是很難理解的，醫師解釋時也常常有聽沒有懂、不知道怎麼問。有了這套強大的3D全息影像技術，可以大大消弭醫療知識的落差，幫助家屬更容易理解、促進醫病共決，對於病人和家屬來說，都是莫大的幫助。

台大醫院今與台灣微軟合作，利用創醫部10年累計1000多筆全身電腦斷層資料，打造全球第一套3D全息創傷影像資料庫，使用最新的混合實境裝置和技術平台，醫學教育、醫病溝通、遠距會診提升到元宇宙的新境界。記者邱宜君／攝影
台大醫院今與台灣微軟合作，利用創醫部10年累計1000多筆全身電腦斷層資料，打造全球第一套3D全息創傷影像資料庫，使用最新的混合實境裝置和技術平台，醫學教育、醫病溝通、遠距會診提升到元宇宙的新境界。記者邱宜君／攝影

台大醫院 醫學 骨折

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