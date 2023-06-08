醫院將做健康服務 國健署補助加強衛教

「盼透過地區醫院，提供民眾健康知識與檢測，讓民眾到醫院不只看病，也能獲得更多正確衛教知識！」國健署8日舉行「健康醫院」推廣記者會，邀請奇美與天晟醫院分享地區醫院的社會服務，包括提供生理量測、健康訓練課程、戒菸課程、社區醫療站等服務，讓民眾能有更好的醫療服務，並獲得衛教知識。

醫院提供健康服務

國健署官員表示，醫院不只是治病的地方，也是找健康的所在，如提供民眾評估危險因子及相對應的預防保健或衛生教育服務、增進民眾健康識能及透過各種形式與管道與民眾建立健康資訊溝通等。

奇美醫院副院長陳綉琴表示，醫院會透過長期訪談、舉辦活動等方式，了解民眾的健康需求，如該院2年多來長期追蹤某一社區參與健康促進課程之民眾，發現課程介入後，不僅民眾血壓異常及總膽固醇有明顯改善，針對年長者的下肢肌力、肌耐力及平衡感，透過30秒起坐、握力及張眼單腳站立等動作也都有明顯進步。

飲食諮詢、上戒菸課

天晟醫院院長鄭貴麟表示，他們在社區中串聯其他醫院、診所及藥局組成醫療小管家團隊，提供如生理量測（如血壓、血糖等）、健康體能活動等服務如85歲獨居的王伯伯血壓異常且有抽菸習慣，經由護理人員持續拜訪及建立關係後，說服他讓鄰近診所提供醫療服務。

鄭貴麟說，王伯伯後來除了會自主固定至據點量測血壓、參與講座，血壓值也有改善。國健署長吳昭軍表示，推動健康醫院是為打造全方位健康照顧的醫療服務環境，醫院不僅是人們看病取藥的地方，更可提供促進民眾健康的多項服務，如：戒菸、運動指引、飲食調整、健康諮詢、減重計畫以及健康衛教課程等。

【更多精采內容，詳見 】