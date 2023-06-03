假罹癌賺代言 遊走法律模糊帶

擁有逾萬ＩＧ粉絲的抗癌健身網紅「麵包包」謊稱罹癌三年，發文承認並道歉。律師指出，網紅裝病衝高流量接業配、代言商品，是否構成刑事詐欺，要看是否有被害人提告與不法獲利兩要件，民事部分，廠商可依契約約定請求違約金，網紅也得接受主管機關檢視，恐有行政責任。

律師黃致中表示，要證明網紅施用詐術，使消費者陷於錯誤而掏錢，需要實體證據佐證。但若網紅謊稱罹癌，開直播明確要求粉絲「抖內」贊助醫藥費，就明顯違法。

他說，廠商是否能主張網紅詐欺，得看雙方合作時，網紅有無積極強調罹癌、抗癌的背景，讓廠商誤信願意花錢請網紅代言，有的話可能犯詐欺罪；若廠商僅憑人氣、流量高，就請網紅業配或代言，即難成罪。

黃致中表示，民事部分，若廠商和網紅雙方契約中約定不能有婚外情、犯罪等損害評價或形象的行為，廠商可提告請求賠償違約金。

有法官說，人設造假很難被認定為詐欺，消費者通常也不會「只」因網紅人設而買商品，或多或少是本身就喜歡或需要這項產品，才會花錢支持；廠商部分，多是看中網紅高人氣、流量，希望協助拉抬產品銷售量，恐不構成詐欺。

律師范振中說，網紅假罹癌接代言、業配，除涉犯刑法第三三九之四條以網際網路散布犯加重詐欺罪的疑慮，是一年以上、七年以下罪刑，若代言或推銷藥品、保健食品，並宣稱療效等，也會違反藥事法、健康食品管理法等。

他說，公平交易委員會三月修正網路廣告案件處理原則，針對網紅、直播主在網路社群平台銷售的行為納入規範之中，因此說謊網紅除了刑民事責任外，也得面臨行政責任的檢驗。