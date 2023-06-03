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客運路線收不停 交部准漲價止血

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

不堪缺人力、物價上漲等因素，各地客運路線頻傳停駛，由於公路客運票價普遍已接近核定上限，中華民國公共汽車客運公會全聯會提出營運18項成本檢討案。公路總局表示，交通部已於上月17日核定，準每車公里成本調漲10.95%，每延人公里準基本運價調漲9.63%，票價差額由政府補貼吸收，消費者不受影響。

客運業不堪長期虧損，從2018年至今，5年來公路和國道客運總計減少115條路線，班次、搭乘人數也幾乎砍半。目前公路客運僅剩392條路線、國道客運152條路線。

公路總局也統計，今年起已有12家客運業者提報縮小票價優惠，包括國光客運、和欣客運、統聯客運、光華巴士、基隆客運、豪泰客運、台中客運、新竹客運、台西客運、台北客運、三重客運、大有巴士。

指南客運表示，因長期虧損及受疫情嚴重衝擊，在營運環境艱困及與鐵路、多條市區公車競爭下決定停駛。新竹客運也說，除了疫情期間載客率下降導致營運困難，疫情使載客獎金縮水、勞基法限縮加班時數等都導致駕駛員流失。

由於公路客運2010年起未再檢討過18項成本和運價，隨著營運成本持續飆升，多已達核定票價上限，無空間調漲，客運公會今年提出營運18項成本檢討案。公路總局表示，交通部同意調升準合理成本及準基本運價，上月18日起適用，由政府吸收票價差額，消費者沒影響。

公路總局指出，調整後，準每車公里成本自現行41.325元調漲至45.851元，漲幅10.95%；每延人公里準基本運價，自現行3.593元調漲為3.939元，漲幅9.63%。調整後偏遠服務路線營運虧損補貼金額，由7.29億元提高為8.35億元，增加1.06億元；準基本運價補貼以2020年運量估計，由4.59億元提高為7.15億元，增加2.56億元；兩項補貼合計每年約15.5億元。

除了縮小票價優惠，今年客運業駕駛員總計缺工約1800人，公路總局表示，截至5月底已陸續媒合約400多名駕駛員因應。

票價 國道客運 疫情

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