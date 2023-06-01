長榮航空再獲肯定 奪2023年全球25大最佳航空公司第8名

國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨日公布最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）評選結果，長榮航空榮獲2023年全球二十五大最佳航空公司第8名殊榮，並獲得七顆星的評價，也是台灣唯一入榜的航空公司。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞．湯瑪士(Geoffrey Thomas)表示，看重航空公司在改善旅客搭機體驗上的領導力、創新力，現在航空產業面臨前所未有壓力，從COVID-19疫情復甦到烏俄戰爭，都對全球旅客造成極大影響。

長榮航空總經理孫嘉明表示，很高興長榮航空全體同仁努力，受到全球旅客的肯定，疫情期間不斷精進各項服務，包括推出「EVA e-Library」提供數位化報刊雜誌、推行自動報到等服務，在各國疫情解封後，有序恢復航班和機上服務，並持續與米其林餐廳主廚、冠軍咖啡師合作，讓機上的餐飲更加豐富多元化，並同時擴及到更多的航線。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，由專業團隊每年評比全球超過360家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2023年推薦搭乘的全球二十五大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。