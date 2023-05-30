高一女遭嘲笑排擠要上學就肚子痛 就醫驚見校園霸凌

新竹一名16歲高一女學生小晴（化名），因遭到同學嘲笑、排擠情緒低落，每到周一就出現肚子痛、頭痛等症狀，經過東元綜合醫院精神科主任楊錚宜長期診療與心理諮商才漸漸走出陰霾。楊錚宜也提醒，安定耐心地聽孩子說，與孩子站在同一陣線，感受他的遭遇，一起想出最適合的處理方法，才可以將校園霸凌的傷害大大降低。

楊錚宜指出，學生霸凌行為可以分成肢體霸凌、言語霸凌、關係霸凌以及網路霸凌，其中外顯式很容易察覺，例如當面嘲笑、阻擋去路、丟拾物品，刻意以肢體彰顯的行為，最常發生在國小、年紀層小的孩子；另一種關係型式的霸凌，譬如分組不同組、工作分配不公平、訊息刻意不通知，常發生在國高中生階段。

楊錚宜說，當孩子遭遇社交挫折，在學校被欺負，出現懼學退縮等表現時，家長必然感到非常憂心，很容易焦急地想快速幫忙孩子找出可能的原因和解決方法，但這樣反而再次暗指孩子個性不好、抗壓性差，讓孩子產生更多自我懷疑和自我否定，覺得自己很糟糕、很孤單。

楊錚宜建議，應耐心傾聽，同理孩子的感受，並確認事態的嚴重程度，絕對不能輕忽孩子所透露的求助訊息，若情況較嚴重，應以孩子的安全為第一優先考量，不讓傷害繼續發生。最後也詢問孩子希望家長給予什麼樣的協助，尊重孩子，但不過度介入，引導孩子思考，怎麼做可以保護自己又不傷害別人。

楊錚宜表示，在門診醫師雖然沒辦法直接處理霸凌事件，但對孩子來說，有一個安全包容的空間可以說出自己的困境，才可以將霸凌的傷害大大降低。父母給予孩子支撐，最重要的第一步是自己不能慌亂，安定耐心地聽孩子說，幫助孩子重新找回勇氣與自信，成為孩子最溫柔堅定的後盾。