醫美培訓年度盛事 51名年輕醫師齊聚高雄實地操作

依照規定，台灣每年只能新增25名皮膚專科醫師，另有幾名公費醫師，人數頂多27、28人，而能夠順利遴選上各大醫院皮膚科的年輕住院醫師可說是天之嬌子，但周日南台灣一場培訓課程卻吸引26名新一代年輕皮膚專科醫師、25名整形外科新進專科醫師，聆聽資深醫師授課，隨後實地操作多項醫美，而這幕後推手正是皮膚美容外科理事長、國際皮膚專科院長彭賢禮。

彭賢禮表示，想當一位稱職的皮膚科醫美醫師，必須擁有良好溝通能力、基本美感、高人一等的手眼協調，以及豐富操作經驗，才能給予民眾最安全及有效的療程。

彭表賢禮示，前幾年參與皮膚科醫學會理事長競選時，提出培訓教育等理念，希望讓新一代皮膚科醫師對於醫美教育能有正確認知，除了守住皮膚科原有本職學能，在面對日新月異的填充注射、光電熱能等醫美微整新技術及產品時，可以掌握最正確的觀念和技巧。

盡管2020年全球爆發新冠疫情，但他仍開辦第一屆皮膚科新科專科住院醫師培訓課程，當時對象為考上部定專科第一年及第二年主治住院醫師，當時共有40多名新生代皮膚科醫師齊聚一堂，由資深皮膚專科醫師擔任講師，分享經驗，並指導學弟妹們實際幫受試素人施打微整針劑，或是雷射、電波等療程。

年輕醫師均給予極高的評價，認為受益良多，而今年已是第四屆，首次擴及整形外科主治醫師的培訓，總計51名年輕醫師參與這場實地教學盛會，分別為26名皮膚科第二年主治醫師、25名整形外科第二年主治醫師，彭賢禮笑著說，在剛剛取得部定皮膚專科的年輕醫師中，超過9成出席。

週日上午先由資深皮膚科專科醫師及整形外科專科醫師講述各項微整的原理、操作重點，下午時地操作課程設計嚴謹，分為三個時段，以及電波、埋線、玻尿酸、聚左旋乳酸針劑注射等四個選項，也就是每一名學員均可實地操作其中三項醫美療程，擔任種子教官的資深醫師則在一旁指導、評分。

彭賢禮說，期待在實際操作、練習等培訓下，讓新一代的皮膚專科、整形外科專科醫師能夠達到專精、專業、專科等「三專」境界，讓台灣擁有更安全、有效的醫美優質環境。

此外，彭賢禮提醒台下各年輕醫師，應該勿忘初衷，做好皮膚科本質，幫患者治療皮膚疾病，而不是只想成為一名醫美醫師，再者，在學習心態上應保持謙卑、歸零，用心學習，才能成為一名好醫師。

全球最大的國際性獨立皮膚醫學公司在台分公司總經理廖益誠表示，由資深醫師訓練年輕醫師，這是醫界固有傳承，對於容易產生醫療糾紛的醫美微整領域，更需要這方面的訓練。近年來，愈來愈多的非皮膚專科醫師跨足至醫美，如果技術還不到位，可能引發爭議。