買電子產品看維修指數 環保署輔導筆電手機先試行

避免電子產品用過即丟，環保署參考法國「維修度指數制度」，輔導手機及筆記型電腦業者試行，推動「維修度指數」，讓消費者選購時，可以直接辨識產品的可修復性，減少電子產品廢棄。

環保署表示，法國現行的維修度指數滿分為10分，分數越高代表越容易被修復，分為5個項目計分，包含文件提供、拆解步驟、工具與緊固性特性、備件可取得性、備件價格及特定標準。廠商在產品上市時必須確認該指數，包括實體及線上商店，都必須在販售時在價格附近以字樣加圖形方式呈現，讓消費者可以直觀採購；而歐盟也推出永續產品生態設計規則(ESPR)草案，維修分數未來將搭配產品數位護照(Digital Product Passport)制度進行揭露。

環保署說，數位時代，電子產品推陳出新，生產量不斷增加，損壞後維修不易常導致廢棄物的產生，為了使國內廠商能因應國際市場，擬定「電子產品維修度指數推動指引」，對於各項標準評分計算、資訊揭露方式提供引導，今邀請廠商針對指引內容進行討論並輔導試行，提出在地化評分標準，目標在引導廠商設計並提供更有助於維修的產品與服務，延長產品的使用壽命。

環保署今天召開說明會，建議業者除將易維修納入產品設計外，也應考慮保固維修的服務設計，包含華碩(ASUS)、宏碁(ACER)等近20家筆記型電腦、手機品牌業者及台灣區電機電子工業同業公會等共同參與，目前業者對於維修度指數的倡導多表示樂觀其成及配合政策推廣，並考量納入產品保固服務設計。

環保署說，消費者在購買商品時選擇容易維修的產品，培養「惜物、愛物」的觀念減少廢棄物，讓產品的使用壽命可以延長。