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大千早產兒回娘家 家長開心陪寶寶看劇、玩遊戲

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
魔術劇團的瓶子先生在現場與孩童互動，大小朋友都玩得非常開心。圖／大千醫院提供
魔術劇團的瓶子先生在現場與孩童互動，大小朋友都玩得非常開心。圖／大千醫院提供

苗栗縣大千綜合醫院於2018年3月成立全縣唯一的新生兒加護病房，幫助許多早產兒及高危險妊娠寶寶健康長大；適逢成立5週年，院方特舉辦早產兒回娘家活動，現場提供免費兒童發展評估，也邀請瓶子先生魔術劇團表演精彩的兒童互動魔術劇，讓現場的大人小孩玩得非常開心。

為照顧早產兒寶寶，在第一時間有專業的醫療照護。大千醫院新生兒加護病房醫師黃萬恆表示，早產兒因出生的週數較一般新生兒早，因此器官發展上較未成熟，如：腦部、肺部及心臟，容易有併發症產生，在照顧上需要特別注意；在小兒科團隊的醫療照護下，截至目前已照顧超過300位早產兒寶寶，都順利出院並健康的長大。

大千婦幼團隊從孕產婦到後續寶寶的照護是一條龍的專業服務，生殖中心主任劉榮啟分享一案例，是一位37歲的王小姐因不孕症到門診就醫，經單精蟲細胞注射技術，順利培養胚胎，並在一次試管嬰兒療程後成功懷孕。懷孕的過程都無異狀，但在31週時突然感到頭痛不適、視力模糊，緊急就醫發現她的血壓竟高到200/112，在接受子宮動脈血流超音波檢查後，確定為重度子癲前症。

當下立即收治住院治療，並緊急安排剖腹接生，否則會危及媽媽與寶寶的生命。由於寶寶31週出生是早產兒，體重僅1440克，因此馬上由新生兒加護病房團隊接手。

黃萬恆表示，該寶寶一開始有呼吸較喘及鼻翼搧動的情形，因此先以呼吸器做治療支撐，比較困難的部分是寶寶的肚子消化功能不佳，增加餵食的困難度；在住院42天後，平安健康的回家，出院時體重已達2560克。

院長徐千剛表示，除了小兒科團隊照顧寶寶的健康，也有復健科兒童發展團隊、兒童身心科醫療團隊及兒童牙科團隊，共同守護每位孩子的身心發展，讓他們可以展開美好的人生。

大千綜合醫院舉辦早產兒回娘家活動，小兒科醫護團隊和孩子們相聚同樂。圖／大千醫院提供
大千綜合醫院舉辦早產兒回娘家活動，小兒科醫護團隊和孩子們相聚同樂。圖／大千醫院提供

團隊 早產

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