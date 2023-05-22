大千早產兒回娘家 家長開心陪寶寶看劇、玩遊戲

苗栗縣大千綜合醫院於2018年3月成立全縣唯一的新生兒加護病房，幫助許多早產兒及高危險妊娠寶寶健康長大；適逢成立5週年，院方特舉辦早產兒回娘家活動，現場提供免費兒童發展評估，也邀請瓶子先生魔術劇團表演精彩的兒童互動魔術劇，讓現場的大人小孩玩得非常開心。

為照顧早產兒寶寶，在第一時間有專業的醫療照護。大千醫院新生兒加護病房醫師黃萬恆表示，早產兒因出生的週數較一般新生兒早，因此器官發展上較未成熟，如：腦部、肺部及心臟，容易有併發症產生，在照顧上需要特別注意；在小兒科團隊的醫療照護下，截至目前已照顧超過300位早產兒寶寶，都順利出院並健康的長大。

大千婦幼團隊從孕產婦到後續寶寶的照護是一條龍的專業服務，生殖中心主任劉榮啟分享一案例，是一位37歲的王小姐因不孕症到門診就醫，經單精蟲細胞注射技術，順利培養胚胎，並在一次試管嬰兒療程後成功懷孕。懷孕的過程都無異狀，但在31週時突然感到頭痛不適、視力模糊，緊急就醫發現她的血壓竟高到200/112，在接受子宮動脈血流超音波檢查後，確定為重度子癲前症。

當下立即收治住院治療，並緊急安排剖腹接生，否則會危及媽媽與寶寶的生命。由於寶寶31週出生是早產兒，體重僅1440克，因此馬上由新生兒加護病房團隊接手。

黃萬恆表示，該寶寶一開始有呼吸較喘及鼻翼搧動的情形，因此先以呼吸器做治療支撐，比較困難的部分是寶寶的肚子消化功能不佳，增加餵食的困難度；在住院42天後，平安健康的回家，出院時體重已達2560克。