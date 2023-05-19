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亞航班機故障送漢來1晚 旅客入住笑了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
搭亞航被安頓入住高雄漢來的飯店的旅客，海景房每晚近7000元，比去馬來西亞吉隆坡的來回機票4000元還貴，大呼「值啦」。 記者王昭月／攝影
搭亞航被安頓入住高雄漢來的飯店的旅客，海景房每晚近7000元，比去馬來西亞吉隆坡的來回機票4000元還貴，大呼「值啦」。 記者王昭月／攝影

馬來西亞廉價航空亞洲航空公司（AirAsia）AK171航班，昨午1點45分飛往馬來西亞吉隆坡途中因液壓系統故障返航高雄，火速安排旅客入住漢來飯店，有旅客指這趟旅程機票錢才4000元，安頓入住的飯店的房費1晚6000元起跳，「值啦」。

亞航編號AK171的班機原訂昨午2點5分從高雄出發到吉隆坡，不料液壓系統故障，2點41分折返降落高雄小港國際機場，航空公司安排138名旅客入住漢來飯店還提供餐飲，預訂自馬來西亞派空機來高雄，於今午同一時間將載旅客前往馬來西亞，亞航妥善的安排，獲網友稱讚。

這次被安頓到漢來飯店的旅客，分別入住雙人房或家庭房，房價一晚6000至9000多元不等，一名女性旅客帶小朋友度搭亞航準備參加馬來西亞玩6天5夜，卻碰上飛機故障折返，她說，亞航地勤處理得有條不紊，他們一下機就有人指引到哪裡入關、領行李、接駁到飯店等。

她說，這次飛吉隆坡航班晚間才會扺達，6天行程就扣了1天，沒想到碰上飛機故障又扣一天，先前她要訂亞航時也有點怕怕，結果偏偏遇上飛機出狀況，但亞航處理得不錯，以後應該還會再搭。她也透露，這次機票，一人來回約4千元，但入住漢神一晚，房價算賺回來了。

另名馬來西亞籍旅客來台旅遊，準備搭機返國，碰上飛機故障，滯留一天，但入住漢神後，他笑說，「房間好舒服」。

搭亞航被安頓入住高雄漢來的飯店的旅客，海景房每晚近7000元，比去馬來西亞吉隆坡的來回機票4000元還貴，大呼「值啦」。 記者王昭月／攝影
搭亞航被安頓入住高雄漢來的飯店的旅客，海景房每晚近7000元，比去馬來西亞吉隆坡的來回機票4000元還貴，大呼「值啦」。 記者王昭月／攝影

馬來西亞 亞航

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