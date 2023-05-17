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交部擬修法處違規基層最高15萬元 雙鐵工會批輕放高層

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
不滿交通部擬修法開罰違規基層，雙鐵工會發聲明批評。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
不滿交通部擬修法開罰違規基層，雙鐵工會發聲明批評。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

交通部發函台鐵高鐵等鐵路單位，表示因近來發生多起貨列、工程車、迴送列車影響營運安全事件，擬修訂《鐵路法》，明文鐵路從業人員若有違規駕駛列車、操作錯誤導致行車事故、隱匿不報、填寫不實記錄導致不合格人員或設備運轉發生行車事故等，處3萬元到15萬元。台鐵、高鐵工會聯合聲明批評，修法是對高層輕輕放下、對基層一罪多罰。

對交通部鐵道局擬提出《鐵路法》第67-3條修正條文，處3萬元到15萬元一事，台灣鐵路產業工會、台灣高鐵產業工會聯合聲明表示，刻意忽略制度問題、低薪待遇、現場人力不足，以監理為由，對基層一罪多罰，現行已有多種對基層職務疏失究責，包含機構內部懲處（記過、解僱）及求償、若造成人命傷亡檢調單位亦會介入調查，不見對握有制度決策、制度設計的高層有任何究責。

雙鐵工會指出，高層決策對營運安全因素具關鍵影響，從近期台鐵司機依照安全規範拒駛，卻遭主管要求「圓融一點」無視SOP照常行駛一案、以及2018年普悠瑪事件司機判刑、高層無罪可知。

雙鐵工會主張，不應針對現場人員加諸更多裁罰方式，交通部應積極面對管理及制度問題，加重對決策者責任，納入刑責予以嚇阻，讓決策者守法依規，不再發生強逼員工為求營運忽略安全狀況。

雙鐵工會也質疑鐵道局「球員兼裁判」，且近期連續發生3起公安事故，造成職災死亡及火車事故，以及多項改善事項尚未完成，根本無法兼顧監理及工程；談修法強化監理沒有立場，工會呼籲其主管機關交通部負起全責，檢討鐵道局權責任務。

雙鐵工會表示，本次交通部、鐵道局行文各鐵路機構尋求修法意見，表示「請貴鐵路機構先與員工溝通」，但產業工會卻未收到相關訊息；基層溝通「做半套」，恐造成意見蒐集不周，更是不尊重工會的作法，應落實工會平等，充分溝通，通知所有相關工會。

交通部 台鐵 高鐵

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