最新雞蛋產銷曝光！蛋雞周減33萬隻、雞蛋日供減1000箱

雞蛋、蛋雞量持續減少中。根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周3136萬隻再減33萬隻 ，雞蛋每日生產量11.2萬箱(每箱約200顆)，每日生產量比上周11.3萬箱、日再少1000箱。

蛋雞從今年開始每周都在減少；除了淘汰以外，還包括換羽雞隻，上周開始雞蛋產地價格上漲2元，全台產量嚴重不足，買氣極佳，特別是北台灣買蛋不容易。

2月開始，蛋雞數量還有3204萬隻，蛋產量11.4萬箱(每箱約200顆)；之後但雞數量降為3136萬隻，本周為3103萬隻，但雞持續減少；而每日再多缺1000箱雞蛋供應，缺蛋狀況持續嚴峻。