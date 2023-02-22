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日本也迎缺蛋危機！超人氣伴手禮「白色戀人」被迫減產 餐廳也停售雞蛋商品

最新雞蛋產銷曝光！蛋雞周減33萬隻、雞蛋日供減1000箱

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雞蛋、蛋雞量持續減少中。記者曾吉松／攝影
雞蛋、蛋雞量持續減少中。記者曾吉松／攝影

雞蛋、蛋雞量持續減少中。根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周3136萬隻再減33萬隻 ，雞蛋每日生產量11.2萬箱(每箱約200顆)，每日生產量比上周11.3萬箱、日再少1000箱。

蛋雞從今年開始每周都在減少；除了淘汰以外，還包括換羽雞隻，上周開始雞蛋產地價格上漲2元，全台產量嚴重不足，買氣極佳，特別是北台灣買蛋不容易。

2月開始，蛋雞數量還有3204萬隻，蛋產量11.4萬箱(每箱約200顆)；之後但雞數量降為3136萬隻，本周為3103萬隻，但雞持續減少；而每日再多缺1000箱雞蛋供應，缺蛋狀況持續嚴峻。

行政院長陳建仁今天出席勞動部喬遷典禮，他表示，受禽流感疫情、氣候變遷的影響，雞蛋供應未趕上需求，他已請行政院副院長鄭文燦、陳吉仲主委多多改進，同時提出四項措施舒緩缺蛋危機，包括加強雞蛋橫向調度，也讓玉米減稅措施延長至6月底，另外，加強禽流感防範、改善雞舍設備，避免禽流感，同時也加強國外雞蛋進口，讓加工業者有足夠原料。

雞蛋、蛋雞量持續減少中。根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周3136萬隻再減33萬隻。截圖自農委會官網
雞蛋、蛋雞量持續減少中。根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周3136萬隻再減33萬隻。截圖自農委會官網
雞蛋、蛋雞量持續減少中。根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周3136萬隻再減33萬隻 ，雞蛋每日生產量11.2萬箱(每箱約200顆)，每日生產量比上周11.3萬箱、日再少1000箱。截圖自農委會官網
雞蛋、蛋雞量持續減少中。根據農委會最新公布的雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3103萬隻，比上周3136萬隻再減33萬隻 ，雞蛋每日生產量11.2萬箱(每箱約200顆)，每日生產量比上周11.3萬箱、日再少1000箱。截圖自農委會官網

雞蛋 禽流感

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