快訊

避免食物變質卻標榜無添加防腐劑？留意商品包裝標示陷阱

薪水比銀行少卻超夯！內行人曝「四大會計師事務所」終極優點

「以後麥假好人」廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

味噌湯好喝秘訣在「千萬別煮滾」！一步驟分開煮更有風味

聯合新聞網／ 綜合報導
味噌是發酵食品，因此沸騰後容易影響風味。圖片來源／ingimage
味噌是發酵食品，因此沸騰後容易影響風味。圖片來源／ingimage

味噌湯是常見的日式料理。由於味噌本身是發酵食品的關係，因此想煮出一碗好喝的味噌湯，火候的控制上也非常關鍵。近來日本媒體，就分享了煮出味噌湯的秘訣在哪。

根據日本媒體「All About」報導，味噌是藉由米麴菌讓大豆發酵的產物，而發酵過程會產生維他命、胺基酸等物質，替味噌湯增添風味。然而這些東西，卻有可能在高溫加熱的過程中被破壞掉，所以在高溫沸騰下煮出來的味噌湯，就會失去這些味道。

若是想要煮出好喝的味噌湯，就必須謹記著「不能讓味噌沸騰」的原則。因此可以先在沒加味噌的情況下，先燒好水並煮熟其他材料後，再放入味噌。等到味噌攪拌開之後再加熱，但當水即將沸騰之前關火。至於如何判斷沸騰的時機，則可以從聲音觀察。水滾時會發出氣泡的的聲音，一旦這種聲音出現，就要立刻關火。

另外，如果碰到煮了一大鍋味噌湯喝不完，放冰箱隔天想喝，又怕加熱走味的情況時，可以先將原先的味噌湯煮到徹底沸騰，接著再放入一點新的開水（或高湯）和味噌拌開，如此一來就能將味噌湯恢復到接近剛煮好時的風味。千萬不要因為怕煮開味道不好而放冷著喝，以免產生食物中毒。

延伸閱讀

香蕉抹鹽後再吃更帶出風味 這方法拌優格也很搭

北海道農家傳授玉米最好吃作法 多一動作再微波更香甜美味

漂亮剝開高麗菜有訣竅 先切這裡再沖水取下完美菜葉

達人推薦「最美味的吐司吃法」 簡單三步驟混搭出神級餐點

相關新聞

梅花偏向「小鋼炮型」颱風 吳聖宇： 不排除發陸警

中央氣象局上午8時30分針對中颱梅花發布海上颱風警報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，梅...

廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

網紅、「賽車教父」廖老大的公司，因涉懷孕歧視引起議論。廖老大昨晚開直播說，是因為該名女員工請病假超過30天無法上班，影響...

不斷更新／收假日國5北返「紫爆」嚴重塞車 雪隧回堵5.5公里

（10:15更新） 國5北返車流量大，嚴重壅塞；目前宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有17公里。頭城-坪林交控北向路段時速也只有36公里。 國5北上主線雪隧回堵5.5公里；各入口排隊：頭

中秋吃肥了嗎？秋冬減肥比夏天更有效 在家健身靠這兩招

夏天氣候炎熱，平時沒做什麼，可能就會在不知不覺間流了一大堆汗。然而這也讓某些人物產生誤會，以為若是在夏天減肥可能會更有效率。近來日本媒體，就針對這種想法進行闢謠，甚至指出比起夏天，寒冷的冬天才是更能燃燒卡路里的時刻，並推薦能夠燃脂的簡單訓練。

味噌湯好喝秘訣在「千萬別煮滾」！一步驟分開煮更有風味

味噌湯是常見的日式料理。由於味噌本身是發酵食品的關係，因此想煮出一碗好喝的味噌湯，火候的控制上也非常關鍵。近來日本媒體，就分享了煮出味噌湯的秘訣在哪。

中秋收假注意！梅花颱風緩步逼近將發海警 北部、宜蘭灌大雨直到這天

今天就是中秋連假最後一天，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，雖然過去幾天天氣整體來說很不錯，不過今天開始就要留意天氣上的變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。