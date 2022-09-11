味噌湯好喝秘訣在「千萬別煮滾」！一步驟分開煮更有風味
味噌湯是常見的日式料理。由於味噌本身是發酵食品的關係，因此想煮出一碗好喝的味噌湯，火候的控制上也非常關鍵。近來日本媒體，就分享了煮出味噌湯的秘訣在哪。
根據日本媒體「All About」報導，味噌是藉由米麴菌讓大豆發酵的產物，而發酵過程會產生維他命、胺基酸等物質，替味噌湯增添風味。然而這些東西，卻有可能在高溫加熱的過程中被破壞掉，所以在高溫沸騰下煮出來的味噌湯，就會失去這些味道。
若是想要煮出好喝的味噌湯，就必須謹記著「不能讓味噌沸騰」的原則。因此可以先在沒加味噌的情況下，先燒好水並煮熟其他材料後，再放入味噌。等到味噌攪拌開之後再加熱，但當水即將沸騰之前關火。至於如何判斷沸騰的時機，則可以從聲音觀察。水滾時會發出氣泡的的聲音，一旦這種聲音出現，就要立刻關火。
另外，如果碰到煮了一大鍋味噌湯喝不完，放冰箱隔天想喝，又怕加熱走味的情況時，可以先將原先的味噌湯煮到徹底沸騰，接著再放入一點新的開水（或高湯）和味噌拌開，如此一來就能將味噌湯恢復到接近剛煮好時的風味。千萬不要因為怕煮開味道不好而放冷著喝，以免產生食物中毒。
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