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達人推薦「最美味的吐司吃法」 簡單三步驟混搭出神級餐點
經烘烤過金黃香酥的吐司，和許多食材都能互相搭配，更有許多創意的食用方法。近來一位日本網友，就分享了一道他認為「最好吃的吐司搭配」，引起許多網友的分享。
根據日本媒體「grape」報導，在東京經營餐廳的twitter網友「HG7654321」，最近公開自己認為最棒的創意吐司吃法。食譜過程如下：
1.將吐司烤過之後，塗上大量的日式美乃滋
2.放上烤過的德式香腸和半熟蛋
3.灑上黑胡椒，完成
藉由簡單的三個步驟，以及相當好取得的食材，就能輕鬆獲得一道美味的餐點。也有其他網友表示「這個絕對超好吃，都是喜歡吃的東西」、「美乃滋稍微炙燒一下也很讚」、「放了起司跟美乃滋的吐司最讚了」、「用蕃茄醬和鮪魚搭也很棒喔」、「可惜我不吃半熟蛋」。
これが食パンの一番美味しい食べ方だと思う。— 麦ライス@シェフ/料理家 (@HG7654321) August 29, 2022
①トーストしてマヨをたっぷりかける。
②焼いたウィンナーと半熟目玉焼きを乗せる。
③ブラックペッパーかける。
④超美味しい。。。 pic.twitter.com/Z5gJbfDs3x
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