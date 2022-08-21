素小吃現在正夯／主廚傳授：素食河粉煎

編按：自己在家想做出好吃的素食料理很困難嗎？跟著齋心主廚團隊一起跟著步驟學小吃，美味餐點立刻端上桌！

【主廚的素食料理：河粉煎】

材料準備

● 材料5人份

在來米粉200公克

地瓜粉60公克

水1050公克

泡發乾香菇30公克

小麥纖肉30公克

胡蘿蔔30公克

高麗菜30公克

芹菜適量

香菜適量

辣椒適量

鹽3公克

細砂糖3公克

● 調味料5人份

花生油20公克

鹽3公克

細砂糖3公克

香菇粉適量

白胡椒粉適量

五香粉適量

醬油膏適量

製作步驟

● 處理食材

1.泡發乾香菇切丁；小麥纖肉泡水至軟，切丁；胡蘿蔔削皮後切丁；高麗菜切丁；芹菜和香菜、辣椒切末。

● 製作河粉米糊

2.將在來米粉、地瓜粉倒入鋼盆中，倒入250克的水，拌勻成生米漿，備用。

3.將800公克的水倒入鍋中，加入3公克鹽、3公克細砂糖煮滾。

4.將做法3.沖入做法2.中，一邊沖入，一邊迅速攪拌成河粉米糊。

● 製作餡料

5.鍋燒熱，倒入花生油，依序炒香乾香菇、小麥纖肉、胡蘿蔔、高麗菜、芹菜，以適量的鹽、細砂糖、白胡椒粉和五香粉調味，備用。

● 裝填米糊、蒸熟

6.將米糊裝入長條模型中，將餡料平鋪在米糊表面，再填入米糊至七分滿。

7.等蒸籠底鍋的水煮滾，放入做法6.，以中火蒸約30分鐘。關火，燜約15分鐘，取出後放涼。

8.放入冷藏，再取出脫模，切成片狀，盛盤。

● 製作醬汁

9.將適量醬油膏、細砂糖、白胡椒粉、五香粉和水倒入小鍋中煮滾，淋在河粉煎上面，也可撒上香菜、芹菜末和辣椒末等一起享用。

● 師傅親授小訣竅：

1.河粉煎剛蒸好時，建議放於室溫中，讓河粉煎吸收表面的水氣，再放入冷藏後脫模。

2.模型可選用長條或圓形不鏽鋼或鋁箔盒，或者碗製作，食譜中是以長條模型示範。

● 作者介紹： 齋心主廚團隊，是由三位青年主廚組成，分別為：陳冠廷師傅、李坤璋師傅、王少燁老師，努力研究設計好吃的素料理食譜，本書是他們將小吃與素食結合的作品。