素小吃現在正夯／主廚傳授：素食河粉煎
編按：自己在家想做出好吃的素食料理很困難嗎？跟著齋心主廚團隊一起跟著步驟學小吃，美味餐點立刻端上桌！
【主廚的素食料理：河粉煎】
材料準備
● 材料5人份
在來米粉200公克
地瓜粉60公克
水1050公克
泡發乾香菇30公克
小麥纖肉30公克
胡蘿蔔30公克
高麗菜30公克
芹菜適量
香菜適量
辣椒適量
鹽3公克
細砂糖3公克
● 調味料5人份
花生油20公克
鹽3公克
細砂糖3公克
香菇粉適量
白胡椒粉適量
五香粉適量
醬油膏適量
製作步驟
● 處理食材
1.泡發乾香菇切丁；小麥纖肉泡水至軟，切丁；胡蘿蔔削皮後切丁；高麗菜切丁；芹菜和香菜、辣椒切末。
● 製作河粉米糊
2.將在來米粉、地瓜粉倒入鋼盆中，倒入250克的水，拌勻成生米漿，備用。
3.將800公克的水倒入鍋中，加入3公克鹽、3公克細砂糖煮滾。
4.將做法3.沖入做法2.中，一邊沖入，一邊迅速攪拌成河粉米糊。
● 製作餡料
5.鍋燒熱，倒入花生油，依序炒香乾香菇、小麥纖肉、胡蘿蔔、高麗菜、芹菜，以適量的鹽、細砂糖、白胡椒粉和五香粉調味，備用。
● 裝填米糊、蒸熟
6.將米糊裝入長條模型中，將餡料平鋪在米糊表面，再填入米糊至七分滿。
7.等蒸籠底鍋的水煮滾，放入做法6.，以中火蒸約30分鐘。關火，燜約15分鐘，取出後放涼。
8.放入冷藏，再取出脫模，切成片狀，盛盤。
● 製作醬汁
9.將適量醬油膏、細砂糖、白胡椒粉、五香粉和水倒入小鍋中煮滾，淋在河粉煎上面，也可撒上香菜、芹菜末和辣椒末等一起享用。
● 師傅親授小訣竅：
1.河粉煎剛蒸好時，建議放於室溫中，讓河粉煎吸收表面的水氣，再放入冷藏後脫模。
2.模型可選用長條或圓形不鏽鋼或鋁箔盒，或者碗製作，食譜中是以長條模型示範。
● 作者介紹： 齋心主廚團隊，是由三位青年主廚組成，分別為：陳冠廷師傅、李坤璋師傅、王少燁老師，努力研究設計好吃的素料理食譜，本書是他們將小吃與素食結合的作品。
【以上摘文選自《網路接單！素小吃賺大錢》、作者：齋心主廚、出版社：朱雀文化 提供】
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