夏天吃小黃瓜幫助人體排熱 料理前多一動作「土味散光光」

炎炎夏日，最適合來一盤涼拌小黃瓜當作小菜，清涼又能提振食慾。或者拿來刨成黃瓜絲、以及切過後加入拌炒等等都非常合適。最近日本媒體，還分享了一些處理小黃瓜時，可以讓美味再升級的撇步。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，小黃瓜的成分以水為主，因此給人營養價值普通的印象。不過小黃瓜其實有讓血壓下降、利尿的優點在，且因為能幫助人體排出水分，使得體溫熱能得以散發，因此最適合在炎炎夏日時享用。

不過，由於小黃瓜本身帶有一些土味，因此有部分的人無法接受其味道。其實只要事先在料理之前，把小黃瓜的蒂頭部分切開，並將切面互相摩擦約30秒，直到切口出現白色狀液體時，再以水沖洗乾淨，就能去除小黃瓜的土味。

將切口磨出白色汁液後，就能去除小黃瓜的土味。圖擷取自 Hint-Pot

報導分析，這麼做是為了將維管束裡流動的甲酸除掉，多這麼一個動作，就能讓小黃瓜整體的味道變得更加清爽。而想挑選品質良好的小黃瓜，則可以觀察是否有表皮帶刺及顆粒、整條粗細一致、色澤為深綠色、兩端堅硬等特徵。只要以這些原則進行挑選，就能找出好吃的小黃瓜。