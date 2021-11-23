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獨／老薑竟長出白蜘蛛？ 網友齊聲尖叫「太恐怖了」
「天哪！薑怎麼長出白蜘蛛」台南一位郭姓民眾昨天把放在冰箱裡面的老薑拿出來要做菜時，竟然發現老薑上趴著一隻白蜘蛛，嚇了她一大跳，仔細一看才發現是薑長出的嫩芽，沒想到嫩芽還長出肥大的根，猛然一看就像是一隻大大的白蜘蛛。
薑買回家來不論是放在冰箱，或是放在室溫下，都很容易發芽，並不影響使用，郭姓女子買回家來，用塑膠袋綁好、放在小盒子裡，就放到冰箱，她説可能是塑膠袋密封濕氣比較大，加上那一塊薑很肥，短短幾天竟然就長出帶根的芽。
網友看到郭女Po在臉書上的照片，紛紛回應「真的超像白蜘蛛的」、「如果是我可能會尖叫」、「太難得了，應該把它切下來保存做標本」
郭女表示，昨天把薑從冰箱拿出來，可能濕氣降低，蜘蛛的腳有一點乾縮，打算噴水讓它變肥，再拿來做標本。
衞福部食藥署闢謠專區曾解釋，把薑放到發芽，並不會產生毒素，只要把芽眼的部份挖去，再煮熟就可以食用了。但是薑在發芽的過程中，會消耗部分營養物質，食用的營養價值並不高。
有一種情況是生薑發霉了，節儉的媽媽們會將發霉的部分切掉，其他部份仍拿來煮。闢謠專區指出，腐爛發霉的薑可能會產生黃樟素，國際癌症研究機構（IARC）將黃樟素列為第二級B類(Group 2B)致癌物，對人類為有可能致癌物，對動物為很可能也是致癌物。雖然目前未完全證實致癌性，但仍不建議食用，以確保安全。
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