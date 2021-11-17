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煮咖哩除馬鈴薯還能加啥？ 老饕推「2食材」：沒有不配稱咖哩

聯合新聞網 / 綜合報導
咖哩因為料理方式簡便，且食材取得方便，是不少家庭會煮的料理。 圖／ingimage
咖哩因為料理方式簡便，且食材取得方便，是不少家庭會煮的料理。 圖／ingimage

咖哩因為料理方式簡便，且食材取得方便，是不少家庭會煮的料理，然而通常在咖哩裡都會加入馬鈴薯，但卻有網友好奇「若咖哩不放馬鈴薯的話能加什麼？」引出不少老饕紛紛留言回覆。

原PO在PTT以「咖哩加什麼」為題發文說明，因為自己想煮超級辣的那種咖哩，但還不知道能加入什麼食材，已經確定的就只有肉，也不打算放常見的馬鈴薯和洋蔥，便想藉此貼文詢問「那這樣還有哪些適合放進去的？先說我是不會放香菜的」。

此文一出，便有許多網友留言表示，「牛腩、紅蘿蔔、洋蔥」、「番茄一定要的」、「咖喱我都會放紅蘿蔔、蘑菇、蓮藕、馬鈴薯、洋蔥跟雞肉，有時候會放櫛瓜」、「蘆筍」、「沒洋蔥不配稱之為咖哩」、「上次吃茄子咖哩也好好吃」、「想吃日本食堂那種的就加奶油燉菜塊」、「花椰菜」。

綜合上述網友意見，最多人推薦的是「蘋果」和「菇類」，紛紛表示，「杏鮑菇」、「雪白菇和鴻喜菇之類的」、「蘋果和茄子」、「菇類」、「杏鮑菇不錯」、「蘋果啊，超讚」、「蘑菇」。

日本 PTT

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