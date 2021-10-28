分得清楚花椰菜、青花菜嗎？ 專家解答2差異：很多人搞混

「花椰菜」是餐桌上相當常見的蔬菜之一，許多人都誤以為花椰菜分為「白色」與「綠色」兩類不同品種，然而事實上，外觀相似的白、綠花菜並不是同一種蔬菜。對此，台北農產運銷公司特地發文，解答兩者之間的差異，讓民眾能在料理之前對花菜更加認識。

北農透過臉書粉專「臺北農產」發文表示，外觀看起來像一束捧花的花菜，常見有白色或綠色的外觀，在市場中都屬於花菜類，但除了顏色不同以外，兩者其實是完全不同的蔬菜，基本上看起來偏向白色的叫做花椰菜，而呈現深綠色的則稱為青花苔或青花菜。

粉專進一步指出，兩項蔬菜的外觀部分，花椰菜形狀為半球形，肉質花球較密集，除了民眾熟悉的白色之外，也有黃色、綠色、紫色等多個品種；青花菜則是扁球形，小花球較分散。另外，兩者的食用部位也不一樣，花椰菜食用花原體，屬未分化的組織；青花菜則是吃還沒開花的花蕾，為已分化的組織，相較之下更易變黃，建議可先汆燙後再冷凍保存，延長保鮮期。

至於樣貌相當神似的花椰菜和青花菜究竟是什麼關係，粉專解釋，兩者在植物分類中，同為屬於十字花科的「親戚」，都是由野生甘藍演化變種；此外，甘藍、孢子甘藍、羽衣甘藍、球莖甘藍等常用於料理的蔬菜，同樣也都是野生甘藍演化而來。