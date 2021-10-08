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打BNT患心肌炎「應加速通報」醫籲年輕人有三徵兆別慌
桃園市一名女國一生接種BNT疫苗後發生嚴重心肌炎，目前接受葉克膜治療，另有一名國中男生也出現心肌炎症狀，指數較常人高九十多倍。醫師提醒，若施打第一劑mRNA疫苗就出現心肌炎者，建議接種第二劑前需要觀察。另外，臨床遇到年輕人憂心自己有心肌炎來做心電圖，建議可先檢視三大徵兆，避免恐慌。
台北市長柯文哲今天下午在防疫記者會中表示，BNT較嚴重的不良反應為心肌炎，常發生於第2劑，15至18歲男性又比女性多，考慮在接種前先做心電圖檢查，還在擬計畫。
新光醫院心臟內科醫師鍾伯欣指出，18歲以下接種mRNA疫苗出現心臟副作用的比率高，例如急性心律不整或使心臟活動受限等，建議青少年接種第一劑出現心肌炎，打第二劑BNT前仍需要更多觀察。
馬偕紀念醫院心臟內科葉宏一指出，臨床上青少年因施打BNT疫苗發生心肌炎的案例並不多，通常症狀輕微。個案通常覺得胸痛、心悸，有的甚至會喘，但通常經治療可康復出院。他請大家不要因單一個案造成恐慌，若不打疫苗，感染後山現心肌炎的風險更高。
他表示，臨床上也有遇到數位年輕人感覺接種疫苗後，身體不舒服，甚至肌肉痠痛等，但是到醫院做了心電圖都一切正常，事後發現是打羽球、重量訓練所引起的痠痛。
葉宏一提醒，年輕人接種疫苗後出現不適，可先自我檢視：
一、疫苗引起免疫反應多在接種兩周內發生，如果打疫苗超過十四天才有異狀，未必是心肌炎，不必自己嚇自己。
二、心肌炎的疼痛感是24小時持續發生，並非「這裡痛一下、那裡痛一下」。
三，心肌炎疼痛屬於深層部位的疼痛，並非表層痠痛，年輕人運動量高，易將肌肉痛誤認為心肌炎，但若出現胸痛、心悸、喘等症狀，應就醫觀察。
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