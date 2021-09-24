營養師的植物奶手調飲／自製西洋梨堅果奶冰沙、珍珠杏仁奶茶

想運用植物奶做出美味多變的手調飲品，不知道怎麼調製？想讓植物奶飲品多些變化，可以搭什麼配料？營養師親自設計食譜，簡單幾個步驟，冰沙珍奶端上桌，享受清涼。

【西洋梨堅果奶冰沙】

西洋梨堅果奶冰沙。圖／朱雀文化提供

● 食材份量（ 1 人份）

綜合堅果 10 公克、涼開水 250 毫升、西洋梨（帶皮去籽）1 顆、冰塊適量

● 器具

果汁機（或食物調理機）

● 步驟

1.取一乾淨缽碗，放入綜合堅果及蓋過綜合堅果的開水份量。

2.於冰箱冷藏浸泡 3 〜 4 小時（或是睡前浸泡一晚），倒掉浸泡的水，取出綜合堅果，置於果汁機（或食物調理機）中，加入涼開水250 毫升攪打成堅果奶備用。

3.將西洋梨洗淨、去籽、切塊，放入果汁機（或食物調理機）內，加入冰塊，與步驟 2 一起攪打均勻，即可享用。

● 營養成分：（1人份）

熱量（大卡）：131.3、醣類（公克）：17.7、蛋白質（公克）：2.3、脂質（公克）：5.7

● 食材份量（3人份）

● 杏仁奶茶製備

杏仁果 20 公克、涼開水 720 毫升、伯爵紅茶包、少許糖（可使用寡糖）

● 珍珠粉圓製備

日本太白粉（馬鈴薯澱粉）50 公克、黑糖（可使用椰棕糖）10 公克、開水 35 公克

● 器具

果汁機（或食物調理機）、鍋具、麵棍、刀具

● 步驟

1.取一乾淨缽碗，放入杏仁果及蓋過杏仁果的開水份量。

2.於冰箱冷藏浸泡 3 〜 4 小時（或是睡前浸泡一晚），倒掉浸泡的水，取出杏仁果，置於果汁機（或食物調理機）中，加入開水 720 毫升攪打成杏仁奶備用。

3.取一小鍋，將杏仁奶和伯爵紅茶包置於鍋內加熱，煮滾出香氣後熄火，杏仁奶茶製備好後，備用。

4.製作珍珠粉圓：取一小鍋加熱開水，倒入黑糖（或椰棕糖）攪拌均勻成滾燙糖水、熄火，趁熱將日本太白粉倒入滾燙糖水中，快速攪拌成團，取出擀平、切割成小正方形，再搓圓。

5.另外煮一鍋滾水（水量是粉圓的 6 〜 7 倍），將搓好的粉圓倒入，煮熟後撈起、泡冰水備用。

6.將珍珠粉圓加入杏仁奶茶，即可享用。

● 營養成分：（1人份）

熱量（大卡）：107.9、醣類（公克）：17.6、蛋白質（公克）：1.5、脂質（公克）：3.5

【同場加映：經典原味燕麥奶】

經典原味燕麥奶。圖／朱雀文化提供

● 食材份量（ 1 人份）

大燕麥片 20 公克、涼開水 250 毫升、少許糖（可使用椰棕糖或省略）器具

果汁機（或食物調理機）

● 步驟

1.取一乾淨缽碗，放入大燕麥片及蓋過大燕麥片的開水份量。

2.於冰箱冷藏浸泡 3 〜 4 小時（或是睡前浸泡一晚），倒掉浸泡的水，取出燕麥片，置於果汁機（或食物調理機）中，加入涼開水250 毫升攪打成燕麥奶備用。

3.將燕麥奶倒入杯中，加入少許糖（或椰棕糖）調味即可享用。

● 營養成分：（1人份）

熱量（大卡）：77、醣類（公克）：14、蛋白質（公克）：2、脂質（公克）2

作者介紹：林俐岑，糖尿病衛教師、居家長照營養師，喜愛烘焙及料理，主要擅長的領域為三高衛教、老人營養、孕期營養、嬰幼兒營養、保健食品諮詢、健康烘焙等。FB：林俐岑營養師的小天地

【以上摘文選自《能量植物奶》、作者：林俐岑、出版社：朱雀文化提供】