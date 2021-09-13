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繼菜中有蟑螂後 三峽辭修高中再被爆給學生喝過期奶茶

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
三峽辭修高中被爆出給學生喝過期奶茶，從有效日期顯示6月23日，足足過期快3個月。圖／民眾提供
三峽辭修高中被爆出給學生喝過期奶茶，從有效日期顯示6月23日，足足過期快3個月。圖／民眾提供

新北市三峽區辭修高中自5月被爆出午餐有蟑螂、餐具生鏽後，現又傳出在11日補課日給學生喝過期奶茶造成多名學生腹瀉。校方雖已跟家長們致歉，但衛生局指出，辭修高中今年已連續2次環境衛生不符規範，共開罰22萬，當天也已命學校廚房暫停作業。

有學生家長表示，住宿生11日晚間要回家時，校方替學生準備漢堡跟奶茶當晚餐，但奶茶卻是過期，學生回到家中出現輕微腹瀉，家長也到群組反映，發現有不少人都有類似狀況，懷疑學生食品安全把關有問題。

辭修高中校長張凱智表示，這批貨是學校廚房跟外面廠商所採購，發下去後發現有部分過期，已緊急回收並跟師長們告知，但有些孩子已經喝下肚，對此也坦承疏失並向家長們道歉。

辭修高中5月就曾出現食安問題，家長質疑學校在更換供餐的廠商後，不只學生抱怨菜色不佳、難吃，還曾出現餐具生鏽、食物有蟑螂等狀況。

衛生局稽查後表示，現場確實看到有過期飲品，已涉嫌違反食安法第15條第1項第8款，可處6萬以上2億元以下罰鍰。另外，辭修高中今年連續2次環境衛生不符規定，衛生局共開罰22萬元，加上這次又查到過期飲品，影響校內師生食安，也依食安法第41條第1項第4款規定，命令辭修高中廚房暫停作業。

對於家長指控，張凱智回應，學校確實在2年前左右換過廠商，衛生局也暫停廚房供餐3天，明天將恢復供餐，這段時間也會全面檢討，並釐清廚房與外面廠商的責任，必要時會跟廠商求償。

教育局表示，今天已有函文到校要辭修高中加強食材驗收程序，並要求校方要在3天之內說明，附上改善作為，確保學生食品安全。

衛生局 食安 奶茶

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