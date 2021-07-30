水蜜桃好快爛掉？掌握最佳溫度 用這東西包好「延長三週壽命」

香甜多汁的水蜜桃，產季正逢夏日，是消暑解渴的一大好選擇。不過甘甜的水蜜桃十分嬌嫩，擺一下就很容易熟透爛掉，保存上相當困難。最近日本就有網友，分享一招能夠延長保存的小技巧，讓人隨時都能品嚐到美味的水蜜桃。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「引地洋輔」最近在twitter上分享，表是在水蜜桃成熟後，只要以鋁箔紙密封包好，放在冰箱中的蔬菜間，就能延長水蜜桃的壽命10天到2週，甚至3週都有可能。

引地洋輔還表示，如果沒有鋁箔紙，用保鮮膜也是選項之一。不過由於水蜜桃表皮上帶毛的關係，和保鮮膜不太搭，因此鋁箔紙是優先選項。當然，早點趁新鮮時品嚐，絕對是不二法門。

引地洋輔最後補充，水蜜桃其實不耐低溫，大致在20度可以保存。一般直接放冷藏，對水蜜桃來說其實太過寒冷。而夏天常溫經常超過30度，所以放在一般室內也不太適合。因此，再包上鋁箔紙，放置在冰箱蔬菜間的作法，是最剛好的溫度。