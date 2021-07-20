不要只加水！4技巧煮白飯「香甜口感升級」：很多人沒注意

三級警戒尚未解除，不少人在家工作開始下廚，而幾乎每餐不可或缺的就是「米飯」，飯要怎麼煮才好吃？其中大有秘訣，一位美食部落客《小楊聊美食》分享如何讓白飯更美味，只要過程中多留意幾個步驟，就能讓口感瞬間升級！

《小楊聊美食》提到幾個小撇步，包括把米洗好後將米在水裡浸泡十幾分鐘再煮、可以加花生油或芝麻油讓飯更香以及電鍋跳起來之後，讓它悶個五分鐘左右再打開蓋子。

第一：一般我們都是直接把米洗好後，就直接在電鍋裡加入適量的水。這樣並沒有錯，但卻不完全正確，建議將米在水裡浸泡十幾分鐘，提升濃稠度，蒸煮過程中，能夠帶出更棒的米飯香氣。

第二：蒸煮時可以適量加入佐料，包含花生油和芝麻油等，這兩種油能讓煮出來的飯更香，至於要不要加端賴個人口味與習慣。

第三：投入水量的部分，大約就是指尖碰觸到米的時候，水深落在指關節的位置，這個水量也就是最合適的。 水溫這一塊的話，則是沒有特別要求。

第四：電鍋跳起來之後，不要急著打開蓋子，可以讓它悶個五分鐘左右，讓味道更香甜。