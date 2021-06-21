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超簡單！早上丟冰箱中午就享用 只用罐頭輕鬆做好番茄燉雞
疫情期間在家工作，每當想到三餐該吃什麼，總是煩惱不已，下廚又怕把東西煮壞。日本網站「saita」最近就分享一則「番茄燉雞胸肉」食譜，用超市隨手可得的材料，就能簡單做出佳餚，兼顧美味與營養。
「番茄燉雞胸肉」材料：
雞胸肉 300公克
番茄罐頭 1罐
法式清湯粉 1小湯匙
鹽、砂糖 少許
胡椒 少許
蒜泥 少許
洋蔥 1顆
紅蘿蔔 1根
水 100cc
作法：
1.將雞肉切成一口大小
2.將調味料混合在一起攪拌均勻作為醃料
3.將雞肉放入，均勻沾染醃料
4.放入冰箱冷藏。早上醃製可在午、晚餐食用
5.將洋蔥、紅蘿蔔切成適合入口的大小
6.將醃製的肉連同醃料全部放進鍋裡
7.加入洋蔥、紅蘿蔔，以及水開火燉煮
8.雞肉熟了後即可起鍋開動
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