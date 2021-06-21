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超簡單！早上丟冰箱中午就享用 只用罐頭輕鬆做好番茄燉雞

聯合新聞網 / 綜合報導
防疫居家不知道該吃什麼？試試簡單又美味的「番茄燉雞肉」吧。圖擷取自saita
防疫居家不知道該吃什麼？試試簡單又美味的「番茄燉雞肉」吧。圖擷取自saita

疫情期間在家工作，每當想到三餐該吃什麼，總是煩惱不已，下廚又怕把東西煮壞。日本網站「saita」最近就分享一則「番茄燉雞胸肉」食譜，用超市隨手可得的材料，就能簡單做出佳餚，兼顧美味與營養。

「番茄燉雞胸肉」材料：

雞胸肉 　　300公克

番茄罐頭 　1罐

法式清湯粉 1小湯匙

鹽、砂糖 　少許

胡椒 　　　少許

蒜泥 　　　少許

洋蔥 　　　1顆

紅蘿蔔 　　1根

水　　　　 100cc

作法：

1.將雞肉切成一口大小

圖擷取自saita
圖擷取自saita

2.將調味料混合在一起攪拌均勻作為醃料

3.將雞肉放入，均勻沾染醃料

圖擷取自saita
圖擷取自saita

4.放入冰箱冷藏。早上醃製可在午、晚餐食用

5.將洋蔥、紅蘿蔔切成適合入口的大小

圖擷取自saita
圖擷取自saita

6.將醃製的肉連同醃料全部放進鍋裡

7.加入洋蔥、紅蘿蔔，以及水開火燉煮

8.雞肉熟了後即可起鍋開動

圖擷取自saita
圖擷取自saita

在家工作 食譜

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