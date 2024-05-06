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期貨商論壇／永續期 活用資金

經濟日報／ 記者周克威整理
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片

在市場因通膨與就業數據動盪與美國公司公布財報的時刻，不妨可以考慮期交所推出的「臺灣永續期貨」交易，該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。

聯準會FOMC會議決議維持基準利率不變，但將在6月起放緩縮表速度。同時主席鮑爾雖在會後記者會表示，通膨數據不足以給予通膨回落到2%的信心，不過，不認為今年會升息，也否認美國將陷入停滯性通膨的可能性，並表示疲弱的勞動力市場或通膨數據放緩，將作為聯準會降息的理由。

美國就業市場出現轉弱的信號，燃起市場對於提早降息希望。

科技巨頭超微、亞馬遜與蘋果日前接力公布財報，其中，超微財報雖符合預期，但整體未見亮點，使盤後股價重挫，連帶拖累台股AI概念股表現；而亞馬遜受惠於雲端服務表現亮眼，營收與獲利皆優於預期；蘋果則因營收衰退幅度低於預期，加上祭出史上規模最大的庫藏股計畫及宣布將在後續推出AI相關功能，激勵蘋概股上漲。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 財報 通膨

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