技嘉、緯穎 挑中長天期

台積電預期AI的年複合成長率（CAGR）仍維持50%的增長，訂單能見度達到2028年，市場看好技嘉（2376）、緯穎（6669）等AI供應鏈營運具成長性，權證券商建議，可利用中長天期、券商造積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

技嘉在輝達（NVIDIA）早期發展AI即加入設計團隊，取得A100、H100 GPU相較同業容易，第1季淡季營收逆勢季增21%，主要貢獻來自AI Server，Server占營收比重由去年39%再上升至55%，市場預估未來AI比重持續提升，占今、明年Server比重82%、87%，占全公司營收比重48%、55%，為未來營收主要成長來源。

第1季受惠大陸農曆年小旺季，技嘉板卡業務季增低個位數，加上AI Server銷售快速增加，營收季增21%、年增97%，毛利率有望季增0.61個百分點至11.6%，稅後純益22.6億元，季增67%、年增120%，每股純益（EPS）約3.5元，將優於預期。

緯穎3月營收月增9%、年減24%至265億元，第1季營收季增19%、年減6%至696億元，優於市場預估，展望第2季，筆電及顯示器出貨量皆小幅季增、桌機季增雙位數，因AI伺服器需求持續強勁，AI伺服器可望季增雙位數，而一般伺服器出貨量預期將季增個位數。

2024年方面，市場預期伺服器為主要營收成長動能，營收貢獻將達約45%、獲利貢獻67%，分別由去年的35%及54%上升。公司與NVIDIA已建立的良好夥伴關係，雖GB200並無基板設計，但緯創在基櫃中的板子供應價值將較H100增加，同時將切入GPU模組。因AI業務的毛利率高於公司整體平均，AI相關營收增加將強化整體利潤率，預估全年每股純益（EPS）上看103.1元。