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長榮、陽明 四檔拉風

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
長榮海運。 圖／聯合報系資料照片
長榮海運。 圖／聯合報系資料照片

台股上周五（26日）跳空開高強勢挑戰月線，雖遇上檔反壓，收復月線失利，但類股漲多跌少，終場大盤上漲263.09點收20,120.51點，重返2萬點。盤面上，運輸類股再度成為資金寵兒，包含長榮（2603）、陽明 （2609）等航運股領頭走高。發行券商建議，看好航運股後市的投資人，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

長榮、陽明相關權證 圖／經濟日報提供
長榮、陽明相關權證 圖／經濟日報提供

法人分析，航運業近期雖面臨航運艙位供過於求的挑戰，但由於地緣政治緊繃，抵銷部分供需利空，且疫情期間缺櫃的殷鑑不遠，客戶也面臨現在不簽長約，後續未必有櫃位壓力，對今年合約換約價格和總量仍持樂觀看待。

中東局勢未明，目前多數貨櫃船舶已繞行好望角，在大型航商額外調派船舶及貨櫃空櫃支援下，預估高運價將可維持至今年第3季，法人預期，將有利於航商2024年營運表現。

航運業已被歐盟納入碳交易體系（EU ETS）中，未來環保法規將對船舶節能減碳，有更嚴格的排放要求，長榮積極布局，已於去年第3季訂製24艘1.6萬TEU（20呎貨櫃）甲醇雙燃料貨櫃船，資本支出達50.4億美元，以維持競爭力。

至於陽明2024年未有新船交付計畫，而現有的船舶中，預計將有六艘船舶進行脫硫設備安裝，屆時陽明船隊安裝脫硫設備比重將達50%，法人看好，安裝脫硫設備比重高的航商，燃油成本將具有競爭優勢。

權證發行商指出，看好長榮、陽明的投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上相關權證。相關權證有長榮中信3C購01、長榮群益52購01及陽明國泰3B購01、陽明中信38購01。

長榮 陽明

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