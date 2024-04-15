上櫃董事酬金排行前十大 元大期貨居冠、半導體業霸榜
2023年上市櫃公司董事酬金擬議數15日出爐，元大期貨榮獲平均每位董事酬金王，其次為聖暉*（5536）、鈊象（3293）位居第二、第三，而酬金前十高的產業與去年相同，皆為半導體產業。
2023年上櫃公司董事平均酬金前十高，超過千萬元僅五家，較前一年增加兩家，由元大期貨以1,188萬元排名第一，聖暉*1,110萬元第二，鈊象1,092萬元第三，欣銓1,068萬元第四，環球晶萬元1,028萬元第五，第六至第十名依序為世界、中美晶、康和證、廣運、力旺介於619萬元至912萬元之間。
以產業來看，半導體業最多，前十強中共有五家，分別為欣銓、環球晶、世界、中美晶、力旺；金融業則有元大期貨、康和證擠進前十名；唯一文化創意產業上榜的則是商用遊戲機與網路遊戲大廠鈊象。
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