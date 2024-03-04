期貨商論壇／黃金期 中性偏空

美國降息進度因物價指數回落速度不如預期而延宕，美元指數也自今年年初的低點逐漸回升，連帶影響到黃金價格行情。黃金走勢易與美元指數呈現負相關變化，今年1月初美元走強之際，黃金也開始形成震盪向下格局，波段操作應以中性偏空為宜。

在市場對美國降息時間點的預期延後到下半年，近期美元指數回落的機率也跟著降低，使黃金期貨將持續受到美元偏強的負面影響，而不易轉向多方。

CFTC統計至2月20日最新資料，黃金期貨的非商業交易人淨部位雖呈現淨多單增加，但若以長期趨勢來看，非商業交易人自去年底開始減碼淨多單的趨勢仍未趨緩，即使近幾周曾出現小幅加碼，但後續減碼的幅度仍然大過之前的加碼，籌碼面的變化對於多方的優勢正逐漸減弱。

CME黃金期貨今年來震盪向下走勢逐漸形成一道下行軌道，2月初的回檔未跌破軌道支撐即再度反彈，近期行情呈反彈後走平，似乎有即將脫離下行軌道跡象，但行情仍需面對季線的壓力關卡，即使脫離震盪向下格局，在突破季線前，仍不易轉向多頭走勢，波段操作應以中性偏空為主。

最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

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