台股早盤小漲 17,500點失而復得 台積電漲2元開586元

台股今（11）日開盤指數為17,477.88點，上漲12.25點。台積電（2330）開盤價為586元，上漲2元。

群益投顧表示，歷來降息循環，美股不曾例外，波段走多，歷史經驗+AI產業浪潮趨勢明確，是長線技術指標高檔的美股多頭仍持續四處點火要因。雖然AI指標 NVIDIA、AMD 近期股價強漲，但台股買盤點火的強漲股，多為僅沾「 AI概念」邊，權重AI PC 股反應冷淡。

短期均線格局偏空VS台股相對（美股）基期偏低挹注，且季線支撐VS大選結果將「開牌」，氛圍觀望。選前行情估陷膠著，近期強勢股輪動相當快速，選舉結果存一定程度變數，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1. USB-C 受矚目─自2024年秋季起，歐盟國家銷售的中小型電子裝置，必須統一採用 USB Type-C 充電規格。2023年蘋果推出的 iPhone 新品與 AirPods Pro，全面捨棄沿用10餘年的 Lightning 充電口改用 USB-C，宣告消電產品市場邁向統一通用規格之路。

2.神盾聯盟─神盾近年入股安國、安格、迅杰等多家IC設計公司，打造神盾聯盟。神盾董事長指出，集團旗下子公司齊步朝向先進製程邁進，從AI、HPC、車用到先進封裝 CoWoS 都將是集團積極發展領域。

周三（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,695.73點，上漲170.57點、漲幅0.45%，S&P500指數上漲0.57%，那斯達克指數上漲0.75%，費半指數0.39%。

群益投顧表示，雖然紐約聯準銀行總裁放鷹，聯準會將需要在一段時間內維持限制性政策立場，現在要求聯準會降息還為時過早。但美股財報周將登場前，周三大型股走強，輝達改寫歷史新高。台積電2023年第4季營收創歷史次高，ADR 收跌1.07%。

三大法人周三集中市場合計賣超38.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超31.1億元，投信買超24.2億元，自營商（自行買賣）賣超07億元，自營商（避險）賣超31.1億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.46億元偏空部位，自營商則布局0.28億元偏多部位，外資淨部位-0.08億元，為2023年11月3日以來首日翻空，後續重點觀察偏空部位是否進一步加大。自營商夜盤減碼周三布局的偏多部位，整體金流中性偏空。

選擇權未平倉部分，1月月選賣權最大未平倉仍為17,400點，買權最大未平倉仍為18,000點，最大OI區間中性。期貨方面，外資夜盤加碼1,891口空單，日盤則加碼222口空單，未平倉淨空單增至-27,09 口；十大特定法人大幅加碼3,116口空單至-20,419口。外資周三期貨籌碼變動不大，夜盤逢低持續加空，偏空看待。十大特法逢高大幅加碼空單，空單留倉創2021年8月13日新高，籌碼強空。

台指期前低頸線仍有買盤支撐，頭部型態尚未成形下，仍以高檔震盪格局看待。外資、十大特定法人期貨空單水位在歷史上緣，總統大選前避險情緒濃厚，待選舉事件風險消失後，觀察能否出現期貨主力避險空單的回補買盤，開啟選後傳統上漲行情。